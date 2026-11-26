שלושים ואחת שנים לפטירת המאור הגדול הרב משה צבי נריה זצ"ל, ואורו מוסיף והולך. בפרשתנו, פרשת וישלח, אנו פוגשים את הפסוק: "כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל".

השררה שישראל קיבלו על עצמם אינו רק כוח במובן המקובל בעולם, אלא כוח היונק מדבר ה' המופיע באומה הישראלית. ודבר ה' מתגלה באמצעות התורה הקדושה, בלימודה, בעיונה ובקיום מצוותיה.

ככל שחולפות השנים הולך ומתברר חזונו הגדול של הרב נריה, הרב של כולנו, הרב של רבותינו וממילא גם שלנו. הרב של הרעיון הגדול ושל האומץ לומר: "הבה נפיץ את האור הגדול את אור התורה… ישיבות נקים בכל מקום".

זכור לי היטב מעשה שאירע בתחילת דרכי בישיבת הכותל. בכ"ח באייר תשל"ח השתתפתי בריקוד מישיבת מרכז הרב אל הכותל המערבי. בראשנו נסע רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל במכונית לבנה קטנה, ואחריו צעדנו ורקדנו כמה מאות בחורי ישיבות אל הכותל לתפילת ותיקין. "כי לה' המלוכה ומושל בגויים" היה אחד השירים שליוו אותנו. האווירה הייתה מרוממת באופן שקשה לתאר.

בסיום התפילה, כשאני עדיין אחוז באותם רגשי קודש, פניתי בתביעה למורי ורבי הרב יעקב אריאל, ראש ישיבת בית יהודה בכפר מימון: למה שלא יקימו ישיבה בדימונה? הרי כל עם ישראל צריך להיות קשור לגודל החיים שמופיע כאן. הרב אריאל לא ענה. הוא פשוט תפס אותי בזרועי והוליך אותי אל רבו, רבנו הרב משה צבי נריה, שעמד סמוך לכותל וקיפל את תפיליו בנחת.

הייתי אז בחור בשיעור א'. הרב אריאל פנה אל הרב נריה ואמר: "תלמידנו מבקש להקים ישיבה בדימונה". הרב נריה הסתכל עליי ובחן אותי. ניסיתי מיד להסביר: אני רק בשיעור א'. התכוונתי שמישהו אחר, גדול ממני, שהרב יקים ישיבה אולי. הרב אריאל היסה אותי, והרב נריה פנה אליי בחיבה ובאהבה ושאל: "אתה משוגע?" שתקתי במבוכה. שוב שאל הרב: "אתה משוגע?" אזרתי אומץ ועניתי: "לא". אמר לי מיד הרב: "אם כך, אי אפשר להקים ישיבה בדימונה".

ואז סיפר לי באריכות כיצד נתן חצי לירה ממשכורתו, שהייתה לירה אחת, לרב יוסקה בא־גד ושלח אותו להקים ישיבה בנחלים. וכך נפרדנו לחיים ולשלום.

עבר למעלה מעשור מאותו סיפור, והנה זיכני הקדוש ברוך הוא לחזור לדימונה כרב שכונה. משוגע שכמוני, הדבר הראשון שביקשתי לעשות היה, איך לא, להקים ישיבה. אבל מה פשר אותו "שיגעון"? החזון של הרב נריה, שעל ברכיו התחנכנו בבני עקיבא, היה תורה בהמון. "והעמידו תלמידים הרבה". ביסודו עמדה ההבנה הפשוטה שכל מקום זקוק לגרעין תורני חי, לבית מדרש ולתלמידי חכמים שיחיו בתוכו וישפיעו עליו.

באותן שנים בדימונה הייתה במובן הרוחני תחושה של שממה. במובן הפיזי, לעומת זאת, דימונה קמה בחלוציות שלא תאומן, במסירות, בזיעה ועם אידיאלים גדולים. ממש "פרח במדבר". אבל מבחינה רוחנית המציאות הייתה אחרת. דור הזקנים התכנס בבתי הכנסת, שלא תמיד הצליחו לתת מקום לדור החדש. החינוך היה כמעט כולו חילוני, ומעטים למדו בחינוך הדתי, שלעתים אף היה מושא ללעג.

ידעתי שישיבה גבוהה יכולה לשנות את המציאות הזאת. בישיבה גבוהה לומדים בחורים יראי שמיים שנבנים מתוך הישיבה, ובהמשך בונים את ביתם מכוחה. אליהם מצטרפים אברכים ומשפחות צעירות חדורות אידיאלים, מתפתחים מוסדות חינוך תורניים לבנים ולבנות, רבני קהילות משתלבים בבתי הכנסת ובשכונות, ובהדרגה נבנה בניין שלם של תורה בתוך העיר. אבל עם כל ה"שיגעון", נשארה שאלה פשוטה: איך מביאים תלמידים לדימונה?

הבנו שחייבים לנסוע ולגייס תלמידים. הרב צבי קוסטינר ואני נסענו את כל הדרך הארוכה מדימונה לכפר הרא"ה. כשהגענו, הרב צבי הצביע על ביתו של הרב נריה. זו הייתה שעת צהריים, אבל חזרתי על עקבותיי ואמרתי לו: "הרב צבי, בוא ניכנס, נגיד שלום ונקבל את ברכת הרב".

הרבנית פתחה את הדלת. אמרתי שאנחנו מדימונה ובאנו לקבל את ברכת הרב. היא הכניסה אותנו במאור פנים, הגישה לנו שתייה וקראה לרב. הרב הגיע וקיבל אותנו בחום ובאהבה שהיו כל כך אופייניים לו. "מה מעשיכם בכפר הרא"ה?" שאל. אמרתי לו: "באתי לומר שאני משוגע". הרב חייך חיוך גדול. ושוב חזרנו לסיפור ההוא על הקמת ישיבת נחלים. קיבלנו את ברכת הדרך, ומכוחה נוסדו הישיבה בדימונה, אולפנת צביה-נריה שנקראה על שמו, ולימים גם ישיבות ומפעלי תורה במצפה רמון, נווה, אפרת, כרמי קטיף ועוד ועוד. אשריו ואשרי חלקו.

זו הייתה רוחו של הרב נריה: תפקידנו ללמוד וללמד. בדורנו זכינו לצימאון גדול לשמוע את דבר ה'. מתקיימים בנו דברי הנביא: "והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי ה'". והאידיאל של מילוי ארץ ישראל בתורה עדיין קיים וזועק.

לכל תלמידי השמינית, בכל מקום, אני אומר: עמדו ומלאו את ארץ ישראל תורה. עמדו ומלאו את עם ישראל תורה. לכו גם למקומות הרחוקים. לכו לגדול בתורה, לזכות ולזכות אחרים, ללמוד וללמד. לפעמים עצם הנוכחות של בחורי ישיבה, של אברכים ושל משפחות תורניות במקום מסוים משנה בהדרגה את פניו.

זה בדיוק מה שהרב נריה האמין בו כאשר כתב "ישיבות נקים בכל מקום", וזה גם מה שזכינו לראות בעינינו בדימונה. שלושים ואחת שנים לפטירתו של הרב נריה זצ"ל, אנחנו רואים בחוש את דברי חז"ל: "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". הוא איננו איתנו בגופו, אבל הרעיון הגדול שהנחיל ממשיך לפעול ולהצמיח עוד ועוד בתי מדרש, תלמידים ומשפחות בכל רחבי הארץ. אנחנו ממשיכים מכוחו. זכותו תגן עלינו, אמן.