פעילות המשטרה נגד החשוד מהגליל

כתב אישום הוגש הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד אחמד מנסור, בן 23 מכאוכב אבו אל־היג'א שבגליל, בגין הכנה למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות.

לפי כתב האישום, באחד המקרים תכנן מנסור לרצוח לוחם מג"ב במילואים, תושב כפרו שאותו הכיר, ולגנוב את נשקו. לשם כך עקב אחר הלוחם וביצע לפחות עשר תצפיות כדי ללמוד את שגרת יומו. בסוף החליט לא לבצע את הפיגוע כי לא מצא דרך להימלט מהמקום לאחר הפיגוע.

ראש מחלק מיעוטים בימ"ר צפון ,רפ"ק עמית זינגר

לפי האישום השני, מנסור תכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בתחנת אוטובוס בצומת מנוף. הוא ראה בפגיעה בחיילים חלק ממה שתפס כ"מאבק למען העם המוסלמי", ובחר במקום משום שסבר שהיישוב מנוף "הוקם על אדמות שהיו בעבר בבעלות משפחתו". במסגרת ההכנות ביצע לפחות שבע תצפיות על התחנה כדי ללמוד את דפוסי הגעת החיילים למקום.