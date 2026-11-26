הרב אלחנן ניר, מרים גולן ויהודה ויזן הם זוכי פרס אורי צבי גרינברג לשירה לשנת תשפ"ז.

ועדת השיפוט, דוד ניאו בוחבוט, עדן אביטבול וצוריאל אסף, בחרה ברב אלחנן ניר על ספר שיריו "עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה" (הקיבוץ המאוחד - ריתמוס, 2026), במרים גולן על ספר שיריה "אהבה לא שבה ריקם" (הוצאת כנרית, 2026) ויהודה ויזן על ספר שיריו "ספר האמצעי" (סלימה, 2025).

על שירתו של הרב אלחנן ניר כתבו השופטים כי היא "משמשת כחיישן עמוק לתנודות הנפש וההיסטוריה הלאומית. עיקרו של הספר מבסס משענת פואטית ורוחנית להתמודדות החברה הישראלית עם אימת המלחמה והשבר. שירתו מעניקה כוח לנסח דרך יצירתית חדשה, מעין "לוחות שניים" של תורת התמודדות למול משבר קיומי. בספר זה מגיעה הליריקה של ניר לשיאים חדשים".

על שירתה של נעמי גולן כתבו השופטים: "שירתה של גולן מצליחה להיות בה בעת וכמעשה אליכמי של ממש - מונומנטלית ואינטימית, פצועה ומאמינה. זו שירה שאינה חוששת לקחת את הרגיל והפשוט ולזקק אותו עד קול שירי עז, תובעני ומקורי בעל שורשים פואטיים עמוקים".

על שירתו של יהודה ויזן כתבו השופטים: "זיקתו של ויזן לאצ"ג מתבטאת אפוא בתביעה מן השירה להיות מעורבת בדרמה ההיסטורית והמוסרית של העם, מבלי לוותר על מורכבותה של התביעה הזאת ועל חשבון הנפש שהיא מחייבת".