הצבעה אחת במליאת הכנסת ושלושה ביטאונים חרדיים החושפים את המחלוקת סביב האפשרות להצטרף לממשלה בראשות גדי איזנקוט.

הפלת הצעת החוק להקפאת מעצרי עריקים אתמול (רביעי) קיבלה הבוקר ביטוי שונה בעיתונות החרדית, על רקע המגעים הקואליציוניים שמנהלת יהדות התורה עם מפלגת ישר. בעוד ביהדות התורה מדווחים על התקדמות במגעים, בש"ס מטילים ספק ביכולת של המפלגה האשכנזית להגיע להסכמות עם איזנקוט ומתנגדים להצטרפות לממשלה בראשותו.

בעיתון "הדרך", ביטאון ש"ס, יצאו במתקפה נגד חברי הכנסת מגוש איזנקוט בעקבות התנגדותם להצעת החוק שהגישו ש"ס וחברי הכנסת מאיר פרוש ואליקים שטארק מיהדות התורה. "חרף ההצהרות על נכונות להידברות עם הציבור החרדי, בחרו חברי גוש השמאל להצביע נגד ולהפיל את הצעת החוק של ש"ס להפסקת המעצרים", נכתב בעיתון.

גם בתוך המפלגה החרדית האשכנזית ניכרים הבדלים במסרים המועברים לציבור. בעיתון "המודיע" הודגשה אחריותן של מפלגות גוש השינוי והסיעות הערביות להפלת הצעת החוק. בעיתון הובאו גם דבריו של ח"כ מאיר פרוש, הנחשב לסמן ימני ביהדות התורה, שהציג את ההצעה במליאת הכנסת. "סבא של סבא של סבא שלי התפלל לעלות לארץ, לא כדי שהיום נצטרך להתמודד עם מציאות שבה רוצים לעצור את הנכדים שלנו, בגלל שהם רוצים לשבת וללמוד תורה", אמר פרוש.

ב"יתד נאמן", ביטאון דגל התורה שבראשה עומד ח"כ יעקב אשר, המוביל את המגעים עם גוש איזנקוט, בחרו לסקר את ההצבעה באופן מאופק יותר. "לאחר שההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה בוועדה המסדרת: גוש האופוזיציה הפיל את הצעת החוק להקפאת מעצרים", נכתב בשער הביטאון הליטאי.