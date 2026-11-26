היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שב הבוקר (חמישי) לדוכן העדים במשפטו של בנימין נתניהו.

מנדלבליט העיד בפני השופט משה בר־עם כי הסתמך על עמדת הפרקליטות בנוגע לכתבות שעל בסיסן נטען להיענות חריגה או לסיקור אוהד לנתניהו, "בסוף אני מאוד סומך על הפרקליטות ובצדק - ואין לי סיבה לחשוב אחרת".

כשנשאל מדוע לא ביקש לעיין בעצמו בכתבות, השיב מנדלבליט: "הרבה פעמים זה המצב". הוא הוסיף כי ייתכן שהוצגו בפניו דוגמאות, וכי הסתמך על התזה שנבדקה על ידי הגורמים הרלוונטיים.

חידוש עדותו היום נערך יום אחרי הצהרת השופטים בפני היועמ"שית גלי בהרב-מיארה לשקול מחדש את המשך ההליכים בתיקי 2000 ו-4000 ולהגיע להסדר בתיק 1000.

במהלך עדותו של מנדלבליט התפתחו חילופי דברים בין התובעת יהודית תירוש לבין סנגורו של ראש הממשלה, עו"ד עמית חדד.

זאת, לאחר שהאחרון הציג למנדלבליט מסמך שממנו עולה כי בשלב שבו נשלח, לא ניתן אישור על ידי הפרקליטות לחקור את נתניהו, אלא רק את פילבר לגבי המניעים שלו לפעול לטובת בזק.

תירוש טענה: "חברי מתנהג בצורה מחפירה" וחדד הגיב: "שבית המשפט ינחה אותי. לא התנהגתי בצורה מחפירה. לפעמים אני חורג מהשורה, הפעם לא". תירוש ענתה: "לא אמרתי מילה, אתה סתם הערת בשביל רעש וצלצולים".

נזכיר כי ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, קבעה אתמול בדבריה בבית המשפט כי ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 4000 (פרשת וואלה - בזק) ו-2000 (פרשת נתניהו - מוזס).

בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש "לחתור לסיום המשפט".