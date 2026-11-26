רגע מיוחד נרשם במהלך פגישת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, עם ראשי רשויות עוטף עזה בדרום.

לערוץ 7 נודע כי אלוף פיקוד הדרום, יניב עשור, הבחין בגמרא של ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, ובין השניים התפתחה שיחה על לימוד הדף היומי ועל מקומה של התורה בחיים ובעשייה.

במהלך השיחה סיפר דוידי לאלוף כי התורה היא הכוח שמניע אותו בעולם המעשה. בתמונה שצולמה בסיום המפגש נראה דוידי עם הגמרא לצידו של הרמטכ"ל זמיר.

בפוסט שפרסם דוידי בעקבות המפגש הוא סיפר על הפעילות הביטחונית שהתקיימה במהלך היום: "את הבוקר פתחתי יחד עם כלל מכלולי החירום של העירייה וכוחות צה"ל בתרגיל מקיף, שנועד לחזק את המוכנות העירונית שלנו לכל תרחיש חירום חלילה".

"משם המשכתי למפגש חשוב של ראשי רשויות העוטף עם הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום ומפקד אוגדת עזה. בשיח הדגיש הרמטכ"ל כי ההגנה על תושבי האזור היא המשימה הראשונה במעלה, והבהיר מסר חד וברור: צה"ל לא יאפשר לחמאס להתעצם מחדש או לחזור למה שהיה ב-6 באוקטובר".

עוד כתב דוידי: "הרמטכ"ל ציין כי הכוחות פועלים בחזית ומסכלים איומים מדי יום בשטח, כפי שבא לידי ביטוי גם ביממה האחרונה בחיסולם של מפקד ביטחון הפנים של חמאס ושל מחליפו".

"החיבור ההדוק והשותפות בין העירייה לצבא הם המפתח לשקט ולביטחון שלנו", סיכם ראש העיר.