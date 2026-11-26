הרב רחמים נסימי, ראש מוסדות וגרעיני שעלי תורה, בהספד וסיפורים על הרב יצחק לוי זצ"ל. יד כסל

הרב רחמים נסימי, ראש מוסדות וגרעיני שעלי תורה, שיתף בזיכרונותיו מהרב יצחק לוי זצ"ל, וסיפר על אישיותו המיוחדת, עשייתו הציבורית ומסירותו לזולת.

בדבריו ביקש הרב נסימי לעמוד על שלושה מעגלים של גדלות שאפיינו את הרב לוי - אישיותו, שליחותו הציבורית ועולם החסד שלו.

הרב נסימי נזכר בימים שבהם פעלו יחד במהלך המאבק נגד פינוי גוש קטיף. לדבריו, גם בתקופה שבה סערו הרוחות בקרב הציבור כולו, ידע הרב לוי להשמיע את דבריו החריפים, הנוקבים והאמיתיים בנועם הליכות ובסבלנות יוצאת דופן.

"הרב יצחק היה אדם שנתנו לו משימות, והוא לקח אותן ועשה אותן בגדלות", סיפר הרב נסימי, והדגיש כי הרב לוי לא ביקש לעצמו תפקידים ומעמד, אלא ראה בעשייתו שליחות ציבורית.

הרב נסימי הזכיר את תרומתו המשמעותית של הרב לוי, בעת שכיהן כשר החינוך, לביסוס מפעל הגרעינים התורניים באמצעות יצירת תקנה תקציבית ומתן אמון בצעירים שהיו בראשית דרכם.

לדבריו, הרב לוי האמין באותם צעירים וביכולתם לחולל שינוי בחברה הישראלית, וסייע להם להוציא את חזונם אל הפועל.

עוד סיפר על מסירותו של הרב לוי לקידום חקיקה למען ילדים בסיכון ועל נכונותו לנצל אפילו את זמן הנסיעה לירושלים כדי לקיים פגישות ולקדם את העשייה למענם. "האמין בנשמה הגדולה של כל ילד, כל ילדה", אמר הרב נסימי.

בהתייחסו לאלפים שהגיעו להיפרד מהרב לוי, ובהם תלמידים, חברי גרעינים, אנשי חינוך ושרים לשעבר, ציין הרב נסימי את האהבה הגדולה שרחשו לו רבים.

הרב נסימי סיכם את דבריו בתיאור דמותו של הרב לוי כאדם גדול, עניו וצנוע, שידע לשאת על כתפיו משימות ציבוריות, לאומיות ומשפחתיות, ולעשות זאת מתוך עוצמה ורוח גדולה.