יום ההוקרה לפצועים | סרן במיל' אוהביה שרעבי מספר על הפציעות במלחמה והחברים שנפלו

כשסרן במיל' אוהביה שרעבי חזר לביתו לאחר שנפצע בלבנון, רעייתו הבחינה מיד שמשהו בו השתנה.

במשך כמה ימים הוא לא הצליח להירדם, ובכל פעם שעצם את עיניו שבו אליו המראות מהלחימה. אחרי חודשים ארוכים של שירות מילואים, שתי פציעות ואובדן חברים לנשק, הוא נדרש להתמודד גם עם הזיכרונות והמראות שנותרו איתו לאחר הלחימה.

בריאיון לרגל יום ההוקרה לפצועים מספר שרעבי על הדרך שעבר מאז שבעה באוקטובר, על רגעי האובדן ועל ההתמודדות שמלווה אותו גם לאחר שחזר הביתה.

בשבעה באוקטובר שהה שרעבי בטיול בתאילנד. כשהחלו להגיע הידיעות הראשונות על המתרחש בישראל, הוא התקשר למפקדו, שהורה לו לשוב ארצה במהירות האפשרית. בתוך דקות ארז את חפציו ויצא לשדה התעופה. כבר ביום ראשון בבוקר השתתף בלחימה בעוטף עזה.

ימים ספורים לאחר מכן, ב-13 באוקטובר, נקלע שרעבי לפגיעת רקטה בשדרות. כחובש במד"א הוא בדק את מפקד החטיבה, שנפגע מרסיסים, ולאחר הטיפול המשיך בלחימה. "קיבלתי את החיים שלי במתנה", הוא אומר.

בהמשך השתתף שרעבי בלחימה ברצועת עזה במסגרת חטיבת ירושלים, שם שימש קצין מודיעין גדודי. במהלך אחת הפעילויות איבד שניים מחבריו, רס"ן יותם פלד ורס"ם מרדכי בן שועם ז"ל, שעימם ישב ושוחח רק בלילה שלפני נפילתם.

"אי אפשר להתכונן לזה, בפרט שזו הפעם הראשונה שאני רואה בעיניים חברים שנפלו", הוא מספר. "זה משהו שהיה לי ממש ממש קשה".

לדבריו, במהלך הלחימה לא תמיד יש אפשרות לעכל את האירועים הקשים ואת האובדן. "אני חושב שבשעת מלחמה הגוף פשוט דוחה את הכול לצד, אבל הכול בסופו של דבר נאגר. כל הדברים הקטנים האלה, כביכול קטנים, זה משהו שמתאכסן לך איפשהו בתת־מודע, ובסופו של דבר זה יוצא".

לאחר תקופה נוספת גויס שרעבי למילואים, הפעם בגזרת לבנון. במהלך פעילות מבצעית נפצע בפיצוץ מטען ואיבד את הכרתו. באירוע נפל חברו לנשק, אלכסנדר פילין ז"ל.

שרעבי מספר בכאב על פילין, שעלה לישראל מאוקראינה, התגייס לצה"ל והיה מצטיין נשיא. "בחור מאוד מאוד ערכי, שבזכותו אני נמצא כאן, אני ועוד שישה חברים", הוא אומר.

למרות פציעתו והקושי לדרוך על רגלו השמאלית, שרעבי פעל לטיפול בפצועים ולחילוצם. לדבריו, באותם רגעים הוא התרכז בעבודתו המקצועית ובצורך להביא את חבריו לטיפול רפואי במהירות האפשרית.

רק לאחר שהשתחרר מבית החולים ושב לביתו החל שרעבי להבין עד כמה חוויות הלחימה ממשיכות ללוות אותו. רעייתו הבחינה בשינוי שחל בו, השינה הפכה למשימה קשה ותחושת הריקנות ליוותה אותו.

כשנשאל אם התחושות הללו קשורות לאובדן חבריו, השיב בחיוב. הוא מתאר את הקושי לעכל את מותו של אדם שעימו חלק את שגרת החיים הצבאית, אכל וישן לצידו, ולפתע איננו.

שרעבי מספר כי רק לאחר שחווה בעצמו את הקושי המלווה את החזרה מהלחימה, הבין לעומק מה עשוי לעבור על מי ששב משדה הקרב. החוויות שעבר גרמו לו להסתכל אחרת גם על אביו, שעלה מארצות הברית לישראל ולחם במלחמת לבנון הראשונה.

בהתרגשות ובדמעות הוא מספר כיצד במשך שנים שמע מאביו סיפורים על המלחמה ועל הקרבות, אך לא הבין את ההתמודדות שמאחוריהם. מבחינתו, אביו היה הדמות החזקה במשפחה, זו שאמורה לשדר ביטחון לילדיה.

"פתאום עכשיו, וואלה אבא, אני יכול להבין אותך, אני מבין אותך", הוא אומר.

שרעבי מייחס חלק משמעותי מהיכולת שלו להתמודד לתמיכה שהוא מקבל מרעייתו. לצד זאת, הוא מדגיש את החשיבות שבהמשך שגרת החיים, העבודה והלימודים, ואת הבחירה להמשיך לקום בבוקר, לפעול ולא לוותר על הדברים החשובים לו.

שרעבי גדל במשפחה חרדית, למד בישיבות והתגורר בבני ברק. במקביל ללימודיו התנדב במד"א, ובמסגרת פעילותו הגיע לזירת פיגוע הדריסה בארמון הנציב בירושלים בשנת 2017.

המפגש עם החיילים שנפגעו בפיגוע היה עבורו נקודת מפנה. בעקבות האירוע החליט להתגייס לצה"ל ולהיות חלק מהכוחות הפועלים למניעת פיגועים.

בתוך חודשים ספורים עלה על מדים והתגייס לגדוד נצח יהודה, שבמסגרתו השתתף בפעילויות מבצעיות רבות ביהודה ושומרון.

"כל פעם ששואלים אותי איפה התגייסתי, אני אומר נצח יהודה, אני מתגאה בזה", הוא מספר.

גם במהלך שירותו הסדיר נאלץ להתמודד עם אובדן חברים. בפיגוע הירי בגבעת אסף בשנת 2018 נהרגו שניים מחבריו, יובל מור יוסף ויוסף כהן ז"ל. לדבריו, האירוע הקשה חיבר אותו מחדש לסיבה שבגללה בחר להתגייס מלכתחילה.

שרעבי, שעוסק גם בליווי ובסיוע לחיילים חרדים, מתייחס בריאיון לסוגיית גיוס החרדים לצה"ל. לדבריו, חלק מהתפיסות הרווחות בציבור ביחס לחברה החרדית מבוססות על דעות קדומות ואינן משקפות את היקף ההתנדבות והתרומה של חרדים למדינה.

לצד זאת, הוא מדגיש כי הוא מאמין בחשיבות לימוד התורה ובצורך לאפשר למי שמקדישים את זמנם ללימוד להמשיך בכך.

"מי שלומד שלושה סדרים ביום, שישב וילמד תורה", הוא אומר ומבהיר כי הוא מוכן להמשיך לשרת במילואים למענם של לומדי התורה.

עם זאת, כלפי מי שאינם לומדים ואינם מתגייסים יש לו ביקורת ברורה. הוא מספר כי הוא מכיר צעירים שאינם נמצאים במסגרת לימודית, אך נמנעים מגיוס מתוך השאלה מה ירוויחו משירותם הצבאי.

"אנחנו חיים פה, אנחנו רוצים לשמור על העם שלנו, על הארץ שלנו", הוא אומר ומדגיש כי מי שאינם יושבים ולומדים תורה חייבים להתגייס לצה"ל.

לרגל יום ההוקרה לפצועי המלחמה, שרעבי מדגיש את החשיבות של ההכרה הציבורית בהתמודדותם של הפצועים ובדרך שהם עוברים גם לאחר שובם משדה הקרב.

"זה משמעותי להראות לפצועים: חבר'ה, אנחנו לא שוכחים אתכם, אנחנו איתכם", הוא אומר.

את דבריו הוא מסיים במסר אישי ללוחמים המתמודדים עם חוויות קשות מהשירות. הוא מבקש לעודד אותם להכיר בערך השליחות שבמסגרתה נפגעו ולשאוף לצמוח מתוך ההתמודדות. לצד הקושי, הוא מדגיש את גאוותו בשליחות למען עם ישראל וקורא לחבריו לזכור את משמעות העשייה שלהם.