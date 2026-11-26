רחפן משטרתי תיעד נהג חוצה קו הפרדה רצוף

נהג תושב לקיה תועד באמצעות רחפן משטרתי כשהוא חוצה קו הפרדה רצוף במהלך נסיעה בכביש בדרום.

המקרה התרחש במסגרת פעילות אכיפה משולבת של סיירת האופנועים הארצית במחוז הדרום של אגף התנועה, שבה נעשה שימוש ברחפן משטרתי לזיהוי עבירות תנועה מהאוויר.

במהלך הפעילות זיהה מפעיל הרחפן את עבירת התנועה. המידע הועבר לסייר תנועה שהיה בקרבת מקום. הסייר איתר את הרכב החשוד בביצוע העבירה, סימן לנהג לעצור והביא להפסקת נסיעתו לצורך הטיפול המשטרתי.

במקביל, השוטר שהפעיל את הרחפן מסר באמצעות רשת הקשר המשטרתית את פרטי העבירה שתועדה מהאוויר. הנהג, תושב לקיה, קיבל בעקבות המקרה דו"ח תנועה.