שרוליק - גשר

הזמר החרדי שרוליק (אלישע), בן 21 מירושלים, משחרר את סינגל הבכורה שלו, "גשר", לאחר שהתפרסם בזכות השתתפותו בתוכנית "דה וויס ישראל", שבה הגיע עד לשלב חצי הגמר.

השיר נכתב והולחן על ידי אלישע בשיתוף רון ביטון ושגיא ברייטנר, שאחראי גם על העיבוד וההפקה המוזיקלית.

במרכז השיר עומדת אמרתו המוכרת של רבי נחמן מברסלב, "כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל". אלישע משתמש בדימוי הגשר כדי לתאר התמודדות אישית עם פחדים, ספקות וחיפוש אחר משמעות.

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מילות השיר מתארות תחושות של חוסר ודאות, קושי למצוא את המקום הנכון בחיים ורצון להמשיך קדימה למרות החששות. לצד ההתמודדות האישית, השיר משלב מסר של אמונה ותקווה.

אלישע נחשף לקהל הרחב בעונה השישית של "דה וויס ישראל", שבה התמודד בנבחרת של עידן רייכל והגיע עד לשלב חצי הגמר.

באודישן שלו ביצע את השיר "והאמת" של שלמה ארצי, ובהמשך התוכנית שר בין היתר את "באתי לחלום", "עומד בשער" ו"בזמן האחרון".

לצד פעילותו המוזיקלית, אלישע עומד בראש ארגון החסד "למען אחי", שאותו הקים, ופועל בין היתר בבתי חולים.