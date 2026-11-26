סרטון קמפיין "אלעד לעד" - לזכרו של אלעד כהן ז"ל

שנה לאחר שאלעד יהודה כהן ז"ל משדרות נהרג בתאונת טרקטורון, כשהוא בן 17 וחצי בלבד, יוצאת משפחתו בקמפיין הנצחה מיוחד המבקש להפוך את הכאב לעשייה ואת הגעגוע להמשכיות.

ספר תורה שילווה תלמידים בטיולים ברחבי הארץ, חדר הדרכה ולימוד ומסע אופניים קהילתי - כולם ברוחו ובדרכו של אלעד. יש אנשים שחיים שנים רבות, ויש אנשים שבשנים מעטות מצליחים להותיר חותם עמוק בלבבות של כל כך הרבה אנשים. כזה היה אלעד יהודה כהן ז"ל.

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נער בן 17 וחצי משדרות, תלמיד מחזור כ"ה בישיבת בני עקיבא לחינוך סביבתי בסוסיא. נער שאהב את החיים, את התורה, את ארץ ישראל ובעיקר את האנשים שסביבו. נער של נתינה, של כיבוד הורים, של מידות טובות ושל עשייה למען הכלל.

אלעד לא הסתפק בלהיות חלק מהקהילה הוא ביקש לבנות אותה. הוא היה ממקימי סניף בני עקיבא בשדרות, הדריך בו, וגם לאחר שסיים את תפקידו כמדריך בחר להמשיך ולתרום כרכז ארגון.

הנתינה הייתה חלק בלתי נפרד ממי שהוא היה. ישיבת סוסיא הייתה עבור אלעד הרבה יותר ממקום לימודים. היא הייתה עבורו בית. שם התחבר לעולמה של תורה, שם העמיק את אהבתו לארץ ישראל, ושם מצא את השילוב שכל כך אפיין אותו בין בית המדרש למרחבים הפתוחים, בין לימוד התורה לאהבת הארץ.

לצד כל אלו, הייתה לאלעד אהבה גדולה לרכיבה על טרקטורונים, לטיולים, למרחבים ולתחושת החופש שבדרך.

לפני שנה במהלך שנת לימודיו בכיתה י"ב, יצא אלעד לטייל באזור בתרונות רוחמה, בנופים שכל כך אהב. במהלך הטיול התהפך הטרקטורון שעליו רכב, ואלעד נהרג במקום. בן 17 וחצי בלבד.

ברגע אחד נגדעו חיים שלמים של חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. משפחה, חברים, מורים וחניכים נותרו עם חלל עצום וגעגוע לנער שהיה חלק בלתי נפרד מחייהם. מאז, לצד הכאב הגדול, מלווה את משפחתו שאלה אחת: כיצד ממשיכים את דרכו של נער שכל כך אהב את החיים?

אלעד לעד - ממשיכים את דרכו, ממשיכים את האור. תרמו כאן>>>

אימו של אלעד, נעה, מספרת על הגעגוע ועל הרצון להמשיך את מה שאלעד אהב בחייו: "אין יום שבו אני לא מתגעגעת לאלעד שלי. לחיוך שלו, לשמחת החיים שלו, לנוכחות שלו בבית, יש לנו חלל שאף אחד לעולם לא יוכל למלא".

היא הוסיפה כי "לצד הכאב העצום יש בנו גם רצון גדול להמשיך לחיות, לצמוח ולהוסיף טוב בעולם. להמשיך את כל מה שאלעד כל כך אהב בחייו, אלעד אהב את התורה, את ארץ ישראל ואת האנשים שסביבו".

"אנחנו רוצים שהאהבות האלה לא יישארו רק בזיכרונות שלנו, אלא יהפכו לעשייה חיה שתיגע בעוד ועוד אנשים. לשם כך יצאנו לקמפיין גיוס המונים לכתיבת ספר תורה ייחודי לטיולים, להקמת חדר הדרכה בישיבת סוסיא ולקיום מסע אופניים קהילתי לזכרו".

מתוך הכאב והגעגוע נולד קמפיין ההנצחה "אלעד לעד", המבקש להמשיך את חייו של אלעד דרך הערכים שלאורם חי - אהבת התורה, אהבת העם ואהבת ארץ ישראל.

אלעד יהודה ז"ל ואימו צילום: בשיתוף המשפחה

משפחתו בחרה להנציח אותו במספר מפעלים המחברים בין העולמות שכל כך אהב:

1. כתיבת ספר תורה ייעודי לטיולים - ספר תורה שילווה מטיילים במסעות ובטיולים ברחבי ארץ ישראל. בכל פעם שייפתח ספר התורה בלב המדבר, על פסגת הר או במרחבי הארץ, משהו מדרכו של אלעד ימשיך לחיות.

אביו, מני, מספר על הרעיון שמאחורי ספר התורה: "כשחשבנו על הנצחה, היה ברור לנו שהחוט השזור יהיה הטבע, האינסוף. בע"ה בזכותכם נקדיש ספר תורה מיוחד לטיולים, לעילוי נשמתו, זהו ספר תורה קטן יותר מהממוצע, עם תרמיל מיוחד שישמור על הספר במהלך המסעות".

2. הקמת חדר הדרכה ולימוד בישיבת סוסיא - מקום שבו דורות נוספים של תלמידים יוכלו ללמוד, לצמוח, להעמיק ולהתחבר לערכים שעליהם גדל אלעד.

3. מסע אופניים קהילתי לזכרו ומצפה - מסע אל המקום שבו נגדעו חייו, שיהפוך את נקודת הכאב למקום של חיבור, אחדות והמשכיות.

דוריה, אחותו של אלעד, מספרת על המסע ועל החיבור בין בני הנוער ותנועות הנוער: "אלעד הספיק לגעת בהרבה מאד חברים ובני נוער בשדרות. איפה עוד תמצא מדריך שהספיק להדריך בשני סניפים שונים בתוך שנתיים? הנוער שאלעד גידל, מבקש לקיים מסע אופניים מהבית בשדרות ועד למקום שבו נהרג בבתרונות רוחמה, מסע אופנים שהמיוחד שבו יהיה גיוון תנועות נוער מכל הסוגים, שמביאים יחד בשורה של אחדות למרות השוני, כי כך רצה אלעד וכך פעל. המסע יהיה ביום הולדתו כשהטבע בשיא פריחתו".

את אלעד אי אפשר להשיב. את האור שהשאיר אחריו אפשר להמשיך ולהגדיל.

בכל תלמיד שיפתח ספר תורה במסע ברחבי הארץ, בכל נער שילמד בחדר שיוקם לזכרו, בכל משפחה שתגיע למצפה דרכו של אלעד תימשך.

כעת קוראת משפחתו לציבור הרחב להצטרף אליה, לקחת חלק במפעלי ההנצחה ולהיות שותפים בהפיכת הזיכרון למקור של חיים, תורה ועשייה.

אלעד לעד - ממשיכים את דרכו, ממשיכים את האור. לתרומות לחצו כאן>>>