יש ימים שבהם נדמה לנו שכולן מספיקות הרבה יותר מאיתנו. אחת מתקדמת בעבודה, אחרת מתחילה ללמוד משהו ועוד מישהי מצליחה גם לעבוד, גם להיות עם הילדים וגם למצוא זמן לעצמה בצורה מעוררת השראה.

ואנחנו מסתכלות על היום שלנו ושואלות: למה אצלי הכול לוקח כל כך הרבה זמן ואני לא מספיקה כמוהן?

בפרשת וישלח, אחרי המפגש בין יעקב לעשו, עשו מציע שימשיכו יחד בדרך. יעקב מסביר שהילדים רכים ושלא כדאי לזרז את הצאן כי זה עלול לפגוע בו. והוא אומר: "ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים".

יעקב מתייחס למי שהולכים איתו ולמה שהם מסוגלים לעשות. הוא מביא בחשבון את צורכי הדרך, וקובע את הקצב בהתאם.

אני חושבת שיש כאן משהו שפוגש אותנו מאוד בחיים שלנו. אנחנו רואות את ההתקדמות של אחרות, אבל לא תמיד מכירות את כל הסיפור ואת מה שמאפשר להן להתקדם. כמה עזרה יש להן, מה מעסיק אותן, ואילו קשיים מלווים אותן. ובכל זאת, אנחנו משתמשות בקצב שלהן כדי לשפוט את עצמנו.

גם בחיים שלנו, התקופות משתנות. יש תקופה שבה אפשר לקחת על עצמנו משהו חדש ויש תקופה שבה השגרה עצמה דורשת מאיתנו הרבה כוחות. מה שהתאים לנו לפני שנה, אולי דורש היום התאמה או שינוי.

לפעמים קשה לנו להאט, כי אנחנו חוששות להישאר מאחור. אבל כשאנחנו דורשות מעצמנו להספיק מעבר לכוחות שלנו, גם הדברים שחשובים לנו עלולים להיפגע. אפשר לרצות להתקדם ובאותו זמן להתחשב בעומס, בצורך במנוחה ובאנשים שחשובים לנו.

השבוע, כשעולה המחשבה "הייתי צריכה להספיק יותר", אפשר לעצור ולשאול: מה אני נושאת איתי עכשיו? איזה קצב יאפשר לי להמשיך לאורך זמן?

ואז לבחור צעד שמתאים למציאות שלנו: לפנות שעה למשהו שחשוב לנו, לבקש עזרה, או לחלק משימה גדולה לחלקים קטנים. זה יאפשר לנו לתת לרצון שלנו מקום בתוך החיים כפי שהם היום.

הכותבת היא מאמנת NLP ומורה באולפנת הללי