מעצר החשוד באיומים על אריה קינג

הפרקליטות ביו"ש הגישה היום (חמישי) הצהרת תובע נגד מחבל בן 20 מחברון שנעצר בחשד ששלח איומי רצח חמורים לשרים מכהנים ולנבחרי ציבור - ביניהם בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק וסגן ראש העיר ירושלים אריה קינג.

במקביל קיים קשרים עם ארגון הפת"ח ועם גורמים ברשות הפלסטינית. העבירות שבגינן צפוי המחבל לעמוד לדין הן איומים ברצח, איומים בביצוע מעשה טרור והטרדה.

לפי המשטרה, במהלך חקירתו התגלו במכשיר הטלפון של החשוד הודעות מאיימות שנשלחו באמצעות הרשת החברתית לפרופילים של שרים, לנבחר ציבור בירושלים ולראש מועצה. לצד ההודעות נמצאו, לטענת החוקרים, ממצאים המעידים על קשריו עם ארגון הפת"ח ועל ניסיונותיו לקבל הכשרה צבאית באמצעות גורמים ברשות הפלסטינית.

לפני כשבוע, לאחר שהתגבש החשד נגד הצעיר, נערכה פעילות מעצרים ממוקדת בלב העיר חברון. החשוד נעצר והועבר לחקירה שהתנהלה עד כה תחת צו איסור פרסום.

במסגרת החקירה ערכו השוטרים חיפוש במכשירו הנייד, ובו אותרו, על פי המשטרה, שורת הודעות שכללו איומים מפורשים ברצח והטרדות שהופנו כלפי נבחרי ציבור. באחת ההודעות שנשלחו, לפי החשד, לשר סמוטריץ' נכתב: "התקרב הסוף שלך יא כלב, שבוע ימים אתה מת".

בהודעה אחרת, שיועדה לשרה סטרוק, איים החשוד לכאורה לפגוע בה ובשר נוסף: "נשבע באללה עוד ארצח אותך ואת .....(שר מכהן נוסף)".

גם אריה קינג, לפי ממצאי החקירה, הודעה שכללה איום ישיר על חייו. "באלוהים אני אהרוג אותך... אני תולה את הראש שלך".