בתוכנית השיפוץ קל לראות איפה תעבור מחיצת הגבס וכמה נמוך תרד התקרה. קשה יותר לראות מה יקרה בקצה המחיצה, איפה יסתיים החיפוי ואיך תיראה הנישה כשעומדים מולה בסלון. אלה החלטות קטנות על הנייר, אבל חלקן קובעות איך איש הגבס יסיים את הלוחות ואילו פרופילים צריך להזמין. לכן כדאי לעבור על חמש הנקודות הבאות כבר בשיחת התיאום שלפני ההתקנה.

1. איך תיראה הפינה החיצונית של קיר הגבס?

הקצה של מחיצה ליד פינת האוכל או הפינה שמקיפה עמוד הם פרטים שרואים משני כיוונים. אם רוצים שהפינה תמשיך את המשטח בקו ישר ואחיד, אפשר לבדוק עם איש המקצוע התאמה של פרופיל פינה אפס. הפרופיל משתלב בשכבת הגמר ומאפשר ליצור קו מוגדר לאורך הפינה.

כדאי להראות לאיש המקצוע את הפינה המדויקת בתוכנית ולציין מה יהיה הגמר משני צדדיה. פינה שצבועה באותו גוון משני הצדדים שונה מפינה שבה צד אחד צבוע והצד השני מחופה. במקרה השני צריך להחליט גם איפה תעבור נקודת הסיום של החיפוי ביחס לפינה.

2. מה קורה במפגש בין הנמכת הגבס לקיר?

תקרה מונמכת שמתחברת לקיר בקו רציף נראית אחרת מתקרה שסביבה עובר קו צל. אם רוצים קו צל, אפשר לתכנן את המפגש בעזרת פרופיל ניתוק מתאים. הקו מדגיש את גבולות ההנמכה ויכול לשנות את האופן שבו היא נראית מהכניסה לחדר.

סמנו בתוכנית איפה הקו מתחיל, איפה הוא נגמר ומה קורה כשהוא מגיע לפינה. למשל, בהנמכה שממשיכה מהמסדרון אל המטבח אפשר להמשיך את קו הצל לכל האורך או לסיים אותו בנקודה שמפרידה בין האזורים. צילום תקריב של פרט דומה יעזור לתאם עם איש הגבס גם את המראה וגם את רוחב הקו הרצוי.

3. איך מסיימים את השפה של נישת גבס?

בנישה למדפים או בקיר טלוויזיה כדאי לבדוק איפה מתחיל החומר שבתוך הנישה ואיפה נשארת שפה צבועה. לדוגמה, אם גב הנישה מחופה בעץ או בפורצלן, אפשר לעצור את החיפוי בקו הפתח או להשאיר סביבו מסגרת גבס גלויה. לכל בחירה יש השפעה על המידות ועל מיקום הקצה.

לפני סגירת הלוחות, בקשו לוודא את מידות הפתח לאחר כל שכבות הגמר. אם יש מדף או חיפוי שמיוצרים לפי מידה, תאמו בין איש הגבס למתקין מי מבצע את המדידה ובאיזה שלב. כדאי גם לסכם מי אחראי לפרופיל שמסיים את השפה, כדי ששני בעלי המקצוע יתכננו לפי אותו פרט.

4. איפה למקם פס שקוע בקיר או בתקרה?

פס שקוע יכול לחלק קיר גבס ארוך, למסגר אזור בקיר הטלוויזיה או להמשיך קו מהקיר לתקרה. פרופיל אומגה לגבס הוא אחת האפשרויות ליצירת השקע. כדי לבחור את המידה, כדאי להתחיל מהמיקום ומהרוחב שרוצים לראות בחלל לאחר הגמר.

אם הפס אמור להתיישר עם מדף, פתח דלת או קצה ארון, סמנו בתוכנית את נקודת הייחוס. אפשר גם להדביק סרט סימון על הקיר הקיים בגובה המתוכנן ולהסתכל עליו מהכניסה או מהספה. כך קל יותר להבין אם הקו מדגיש את האזור שרציתם.

5. איך מחברים בין גבס לחיפוי או לקיר קיים?

כשגבס פוגש חיפוי עץ, אריח או קיר מטויח, החליטו אם שני המשטחים ייראו באותו מישור, אם אחד מהם יבלוט או אם תרצו קו הפרדה ביניהם. לדוגמה, בקיר טלוויזיה שחציו צבוע וחציו מחופה, כדאי לברר את עובי החיפוי יחד עם שכבת ההתקנה שלו. העובי הכולל משפיע על המקום שבו החומרים ייפגשו ועל הגמר שיתאים לקצה.

אחרי שמסמנים את הפינות, השקעים והמפגשים בתוכנית, אפשר לעיין עם בעל המקצוע בדוגמאות לפרופילי לגבס של באודקור ולהשוות בין פינה אפס, אומגה ופרופילי ניתוק. את הדגם והמידה בוחרים לפי התוצאה שרוצים לראות, עובי הלוח ושכבות הגמר באותה נקודה.

לפני ההתקנה, בקשו מאיש הגבס לסמן את חמש ההחלטות על גבי התוכנית או על תמונות של החלל. ליד כל פרט מספיק לציין מה רוצים לראות, איפה בדיוק הוא מתחיל ומסתיים ומי מאשר את המידה. את הסימון הזה אפשר להעביר גם לצבעי ולמתקין החיפוי, כדי שכולם יעבדו לפי אותו קו גמר.