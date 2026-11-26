דן אילת מתאים למי שמחפש אירוח יוקרתי עם קולינריה וספא; נפטון אילת מחבר בין מלון צמוד לחוף לבין מיקום במרכז הטיילת; ודן פנורמה אילת מציע חופשה משפחתית ליד הלגונה. הבחירה מתחילה במה שתרצו לעשות בחופשה, ובאופן שבו אתם אוהבים לבלות את היום.

דן אילת - מלון יוקרתי לחופשה זוגית

כשמחפשים מלון יוקרתי באילת לזוג, דן אילת מציע סיבה טובה להשאיר זמן פנוי גם בתוך המלון. מיקומו בחוף הצפוני, הבריכות, החדרים והסוויטות מאפשרים לבנות חופשה סביב ים, אוכל ומנוחה. זהו שילוב שמתאים ליום נישואים, לחופשה לציון אירוע מיוחד או לסוף שבוע שבו רוצים להתפנק בלי לתכנן כל שעה.

חוויה בולטת במלון היא אירוח GALA, הכולל שירותים ייעודיים כמו קבלה נפרדת וליווי לחדר, לצד הטבות במתחמי המלון בהתאם לסוג ההזמנה. למי שמחפשים מלון באילת עם ספא ובריכה, מתחם JAH SPA מוסיף אפשרות לטיפולים אישיים וזוגיים. כדאי להזמין טיפול מראש ולהשאיר לפניו ואחריו זמן למנוחה, במקום לשלב אותו בין קניות לאטרקציה נוספת.

גם ארוחת הבוקר הידועה של דן אילת מקבלת כאן מקום מרכזי בחופשה. המזנון המגוון מאפשר לפתוח את היום בנחת, לפני שיורדים לבריכה או יוצאים לחוף. עבור זוג שרוצה שהמלון עצמו יהיה חלק משמעותי מהבילוי, אלה הפרטים שעושים את ההבדל.

נפטון אילת - מלון על הטיילת וצמוד לחוף הים

מלון על חוף הים באילת מתאים במיוחד למי שרוצים לעבור בקלות בין החדר, הים והבילויים בעיר. נפטון אילת ממוקם במרכז הטיילת ובצמוד לחוף, ומאפשר ליהנות מחופשה שבה אפשר לצאת להליכה ליד המים, לחזור למנוחה ולרדת שוב בערב בלי להפוך כל יציאה לנסיעה.

לזוגות שמחפשים מלון לסוף שבוע באילת, היתרון הוא החיבור בין זמן במלון לבין העיר שמסביב. אפשר לבחור בחדר עם נוף לים בהתאם לקטגוריה המוזמנת, ליהנות ממתחם הבריכות ולשלב מסעדות ושיטוט בטיילת. גם למשפחות שאוהבות לצאת ולגלות את הסביבה, המיקום הזה יכול להיות נוח במיוחד.

דן פנורמה אילת - מלון לחופשה משפחתית על הלגונה

מי שמחפש מלון ליד הלגונה באילת ימצא בדן פנורמה אילת אופי אחר של חופשה. המלון נמצא על שפת הלגונה הצפונית ובמרחק הליכה קצר מחוף הים ומהטיילת של אילת, ומציע שילוב של חדרים מרווחים, בריכה ופעילויות לילדים.

במועדון דנילנד יש אפשרויות למשחק וליצירה, ובמלון קיימים גם ג'ימבורי ובריכת פעוטות. עבור הורים, המשמעות היא שאפשר לתכנן יום עם פחות מעברים: ארוחת בוקר, זמן בבריכה ופעילות במלון, ובהמשך יציאה משותפת לטיילת. את תוכנית הפעילות ושעות המועדון בודקים לקראת ההגעה, כדי להתאים את היום לגילי הילדים.

איפה המחיר הטוב ביותר? תמיד באתר דן הרשמי

בהזמנה ישירה באתר הרשמי של רשת מלונות דן ניתן ליהנות מהטבות לחברי מועדון E-DAN, שההצטרפות אליו אינה כרוכה בתשלום, ומהתחייבות הרשת למחיר הטוב ביותר.

בחיפוש והשוואה אחר מבצעים במלונות באילת, כדאי להשוות בין המלונות באותם תאריכים ובהרכב אורחים זהה, ולוודא שהמחיר כולל מע"מ או כל תוספת אחרת.