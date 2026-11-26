ערב עיון לרגל השקת הספר - ״הוא שח ויהי״ | ספרות של עצימות

הרב אמנון ברדח, ראש ישיבת פינה, נשא דברים בערב עיון לרגל השקת ספרו החדש "הוא שח ויהי", במסגרת שיעור שעסק בנושא "ספרות של עצימות - אמיץ כוח אין סוף".

בפתח דבריו הודה הרב לשותפים בהוצאת הספר לאור, שעמלו במשך שנים על שכתוב השיעורים, עריכתם וגיבושם לכדי יצירה תורנית שלמה. בהמשך הסביר כי מעבר להכרת הטוב, עומדת מאחורי קיום ערב העיון תחושת אחריות כלפי התהליכים שעובר עם ישראל בדורנו.

הרב קרא שלא לאפשר למאורעות התקופה ולתהליכים הרוחניים שהתעוררו בעקבותיהם להישכח, והדגיש את האחריות האישית המוטלת על כל אחד להיות שותף בהעמקת השיח הישראלי ובהתחדשותו.

"לא באנו לדור הזה בשביל להתעסק בשיח שטחי", אמר הרב, והביע תקווה כי ערב העיון לא יהיה אירוע חדפעמי, אלא ראשיתו של מהלך תורני רחב.

במהלך השיעור עסק הרב ברצף המאורעות ההיסטוריים שעבר עם ישראל ב־150 השנים האחרונות, ובהם מלחמות העולם, השואה, שיבת ציון, הקמת המדינה והמלחמה האחרונה. מתוך עיון בכתבי הרב קוק הציג הרב את הצורך להתבונן במשמעותם הרוחנית של המאורעות, לצד הכאב הגדול הכרוך בהם.

לדבריו, תפקידו של עולם התורה אינו מסתכם בלימוד הסוגיות כשלעצמן, אלא מחייב גם הבנה עמוקה של המציאות שבה הן מופיעות ושל התהליכים ההיסטוריים שבתוכם אנו חיים.

הרב הרחיב על משמעותה של הספרות במשנת הרב קוק, כביטוי להופעת הדיבור האלוקי במציאות. מתוך תפיסה זו, הסביר, נדרשת הקשבה עמוקה לחיים המתגלים בארץ ישראל ולצעקה העולה מתוך מאורעות התקופה. "הטבע של ארץ ישראל צועק ורוצה להתגלות", אמר הרב, והדגיש כי על עולם התורה מוטלת האחריות להקשיב לעומקים הללו ולהעניק להם ביטוי תורני.

עוד עסק הרב ביחס שבין ההסתרה האלוקית לבין כוח הבחירה והיצירה של האדם. לדבריו, ההתמודדות עם משברים ועם מציאות מורכבת מציבה בפני האדם אתגר של התחדשות, יצירה והוצאת כוחותיו מן הכוח אל הפועל.

בסיום דבריו הצביע הרב על שלושה ממדים שאותם יש לטפח מתוך תהליכי התקופה: תחושת הקיום והגדלות, החופש והעצימות הרוחנית.

הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון ותלמידו הוותיק של הרב ברדח זה עשרות שנים, עמד בדבריו על הבשורה הטמונה בספר החדש ועל הצורך בהתחדשות עולם התורה לנוכח כוחות החיים המתגלים באומה הישראלית.

הרב אתרוג הסביר כי שמו של הספר, "הוא שח ויהי", מבטא את היכולת להתבונן במציאות כולה כשיחה אלוקית ולהקשיב לדבר ה' המתגלה מתוכה. הוא סיפר כי אחד היסודות המרכזיים שלמד מרבו הוא היכולת להתבונן באותיות התורה ולהביט דרכן אל העולמות הרוחניים הגנוזים בהן, ולא להסתפק בהבנת הטקסט בלבד.

בהתייחסו למלחמה אמר הרב כי היא חשפה את כוחות החיים האדירים של עם ישראל, והזכיר משל ששמע מהרב ברדח לפני עשרות שנים על אריה הסבור שהוא חתלתול פצוע, עד שהמציאות מאלצת אותו להכיר בעוצמתו האמיתית.

הרב אתרוג הדגיש כי החזון, התעוזה, היצירתיות ויכולת פריצת הדרך שמגלה עם ישראל בתחומי הביטחון, המדע, הטכנולוגיה והכלכלה צריכים לבוא לידי ביטוי גם בבית המדרש. לדבריו, האומה הישראלית צמאה לתורה עמוקה וגדולה, ההולמת את כוחות החיים המתגלים בה.

הוא שיבח את תלמידי בית המדרש ואת עורכי הספר על מסירותם ליצירה התורנית, וציין כי הספר מבטא יכולת להכיר את התרבות האנושית לעומקה, להקשיב לה ולהציב בפניה כיוון רוחני חדש מתוך עולמה של תורה. הרב הביע תקווה כי יצירה זו תתרום להעמקת האמון של עם ישראל בגדלותו, בגדלות תורתו ובתקווה שהוא נושא עמו.

הרב יועזר אריאל, המלווה את בית המדרש בראש פינה מראשית דרכו ומוסר בו שיעורים בהלכה, עמד בדבריו על החיבור הייחודי בין ההלכה, האגדה ועולם הרוח בבית המדרש. הרב הזכיר את שורשיה התורניים של המושבה, שהוקמה בידי יהודים חדורי אהבת ארץ ישראל ובהם חסידי בית רוז'ין, ואת התחדשותם של החיים התורניים במקום בזכות פעילות בית המדרש וכארבעים המשפחות שהשתקעו בו.

"צומח כאן עולם חדש, שקט, רגוע, צנוע מאוד", אמר הרב, וציין כי היצירה הספרותית והתורנית הצומחת בראש פינה היא חלק מתהליך בניינה הרוחני והגשמי של המושבה. הרב בירך את תלמידי בית המדרש שימשיכו להאיר ולהחיות את הגליל כולו, וקשר את התחדשותה של ראש פינה לפסוק "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה".