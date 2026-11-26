תיעוד: הפיצוץ שהפיל מצוק בחדרה

רשות הטבע והגנים ביצעה הבוקר (חמישי) הפלה יזומה ומבוקרת של חלק ממצוק הכורכר בשמורת הטבע חוף גדור, בעקבות חשש ממשי להתמוטטות פתאומית של גוש סלע גדול מעל רצועת החוף.

המבצע נועד למנוע סכנה לחייהם של מטיילים ומבקרים העוברים למרגלות המצוק, באזור שבו נפילת סלעים עלולה להתרחש ללא התראה מוקדמת.

הפעולה שבוצעה הייתה השלב הראשון במבצע שנועד להתמודד עם אי־היציבות של המצוק. במהלכה נותק באופן מבוקר חלק ממצוק הכורכר, לאחר שזוהה גוש סלע גדול בראשו שהיה עלול לקרוס לעבר החוף שמתחתיו.

גיא לויאן, סגן מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, הדגיש כי הסכנה אינה מוגבלת לתל גדור בלבד, וכי יש לנקוט משנה זהירות גם במקטעי חוף אחרים שבהם מתנשאים מצוקי כורכר מעל קו המים. "במהלך ביצוע העבודות גודר האזור והוצב בו שילוט אזהרה, והכניסה לשטח העבודות אסורה לציבור. בהמשך, מתוכננות עבודות לייצובו של המצוק. חשוב לזכור כי סכנה דומה קיימת בקטעי חוף רבים בין הרצליה לחדרה ויש להתרחק משפת המצוק וממרגלותיו".

שמורת הטבע חוף גדור נחשבת לאחד ממקטעי החוף הבולטים באזור השרון, ומושכת אליה מטיילים, משפחות ומבקרים. לצד הנוף הטבעי, מצוקי הכורכר הגבוהים שבתחומה יוצרים סכנה של נפילת סלעים וגושי חול, העלולים להתנתק ולהתמוטט בבת אחת.

בחלק מהמקרים מדובר בגושים שמשקלם עשוי להגיע למאות קילוגרמים. הסכנה משמעותית במיוחד ברצועות חוף צרות העוברות מתחת למצוקים, שבהן למבקרים יש מרחב מוגבל להתרחק ממוקד ההתמוטטות.

ברשות הטבע והגנים פעלו כבר בחודש מרץ האחרון להרחבת אמצעי האזהרה בשמורה. במסגרת הפעולות הוצבו שלטים נוספים לאורך מקטע של כ־300 מטרים, בין "מפרץ הסינים" ל"מפרץ 70", שנועדו להזהיר מפני סכנת התמוטטות המצוקים ולאסור מעבר באזור המסוכן.

במקביל הפיצה הרשות ברשתות החברתיות סרטון הסברה שהציג את הסיכונים הכרוכים בשהייה למרגלות מצוקי הכורכר. למרות הצבת השלטים וההסברה, ברשות מציינים כי לאורך השנים נצפו מבקרים הממשיכים לשהות מתחת למצוקים, לעיתים תוך התעלמות מאזהרות הבטיחות.

התמוטטות מצוקי הכורכר היא תופעה מוכרת לאורך חופי ישראל, ובשנים האחרונות נרשמה עלייה בתדירות האירועים, בעיקר באזורי השרון, נתניה ותל אביב. בין הגורמים לתופעה נמנים פגיעת גלי הים בבסיס המצוקים, תהליכי בליה מתמשכים, אי־יציבות של מדרונות וזרימת מי נגר עילי. השילוב בין הגורמים הללו עלול להוביל להתנתקות פתאומית של חלקים מהמצוק, גם ללא סימנים מוקדמים שניתן לזהות בעת שהייה בחוף.

בחודש פברואר האחרון התרחשה התמוטטות מצוק נוספת בחוף סידני עלי בהרצליה. באותו אירוע לא היו נפגעים.

בעקבות השלמת השלב הראשון של המבצע בתל גדור, מתכננת רשות הטבע והגנים להמשיך בעבודות לייצוב המצוק ובהנגשת שביל הטיול החדש בראשו. עד להשלמת העבודות, הכניסה לשטח המגודר אסורה.