איראן מאיצה את הקמתו של מתחם תת-קרקעי רחב היקף באזור הררי במרכז המדינה, בין מתקני הגרעין בנתנז ובאספהאן.

צילומי לוויין חדשים מצביעים על התקדמות מהירה בעבודות החפירה והבנייה במתקן, המכונה בהג'תאבאד, שלפי ההערכות קשור למשמרות המהפכה. חוקרים אמריקנים מעריכים כי המתחם עשוי לשמש בסיס טילים או לאחסון מערכות נשק אסטרטגיות אחרות, אך מדגישים כי בשלב זה לא ניתן לשלול גם קשר לתוכנית הגרעין האיראנית.

הממצאים פורסמו בניתוח חדש של המכון למדע ולביטחון בין־לאומי (ISIS), המתבסס על צילומי לוויין עדכניים של האתר. לפי החוקרים, היקף העבודות וקצב התקדמותן חריגים גם בהשוואה למתקנים תת־קרקעיים אחרים שהקימה איראן לאורך השנים.

המתחם זוהה לראשונה בידי חוקר המודיעין הגלוי הישראלי בן ציון מקלס. הוא מוקם באזור הררי בין שניים ממתקני הגרעין המרכזיים של איראן, נתנז ואספהאן, ומאז זיהויו עוקבים חוקרים אחר התפתחות העבודות באמצעות צילומי לוויין.

אחד הנתונים הבולטים בניתוח החדש הוא גודלו של המתחם. להערכת החוקרים, לאחר השלמת העבודות עשוי השטח המאובטח שלו להגיע לכמעט 50 קילומטרים רבועים, שהם כ־50 אלף דונם.

בצילומים האחרונים זוהו גם עבודות להקמת מעטפת האבטחה החיצונית של המתקן, המעידות על התקדמות נוספת בפיתוח השטח שמסביב למתחם התת־קרקעי.

לפי המכון האמריקני, איראן הקימה במשך השנים שורה של מתקנים תת־קרקעיים שנועדו למטרות שונות. עם זאת, בהג'תאבאד בולט במיוחד בשל קצב הבנייה המהיר, שאותו מגדירים החוקרים כחריג ביחס לפרויקטים דומים במדינה.

מעקב אחר צילומי לוויין קודמים מאפשר גם להתחקות אחר תחילת העבודות באתר. ניתוח צילומים של חברת Vantor העלה כי הסימנים הראשונים לפעילות ההקמה זוהו במחצית הראשונה של דצמבר 2025, כחצי שנה לאחר מלחמת 12 הימים בין ישראל לאיראן, שבמהלכה הותקפו מתקני הגרעין המרכזיים של הרפובליקה האסלאמית.

לאורך שנת 2026 התרחבו עבודות הפיתוח והחפירה במקום, והתקדמות משמעותית ניכרה בשטח. על פי הניתוח, העבודות נמשכו גם במהלך המלחמה האחרונה.

צילומי הלוויין החדשים, שצולמו ביום שלישי השבוע, מלמדים כי פעילות הבנייה הנרחבת נמשכת גם כעת.

לצד זיהוי ההתקדמות בשטח, השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא מהו ייעודו של המתקן. חוקרי המכון למדע ולביטחון בין־לאומי מציינים כי מאפייני הבנייה, סידורי האבטחה וקצב העבודות עשויים להתאים לכמה שימושים צבאיים אפשריים.

אחת האפשרויות היא שהמתחם מיועד למערך הטילים של משמרות המהפכה. אפשרות אחרת היא שישמש מערכות נשק אסטרטגיות נוספות. החוקרים מדגישים כי המידע הזמין כעת אינו מאפשר לקבוע באופן חד־משמעי מה מתכננת איראן להפעיל במקום.

בפרסום נכתב כי "לא ניתן לשלול ייעוד גרעיני". עם זאת, החוקרים הבהירו כי לא זוהו עד כה ממצאים המעידים באופן ישיר על הקמת תשתיות להעשרת אורניום או על פעילות אחרת הקשורה לתוכנית הגרעין בתוך המתחם.

הערכה נוספת לגבי ייעודו האפשרי של בהג'תאבאד פורסמה בשבוע שעבר בידי חוקר הגרעין והטילים סם לייר, באתר Arms Control Wonk. לייר בחן צילומי לוויין של חברת Planet Labs והשווה את מאפייני האתר למתקנים צבאיים אחרים באיראן.

להערכתו, הדמיון בין תצורת המתחם לבין בסיסי טילים איראניים מוכרים עשוי להצביע על כך שמדובר בבסיס חדש של חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה.

עם זאת, גם לייר סייג את מסקנתו והדגיש כי נדרשת בחינה של התשתיות הנוספות שיוקמו במקום לפני שניתן יהיה לקבוע את ייעודו הסופי.

הקמת בהג'תאבאד מתרחשת על רקע מאמציה של איראן לפזר ולמגן את התשתיות הצבאיות והאסטרטגיות שלה בעקבות התקיפות הישראליות והאמריקניות.