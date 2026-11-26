בראיון לערוץ 7 מבקר חבר הכנסת אלי גולדשמידט בחריפות את התנהלותם של חברי המחנה שעד לא מכבר היה המחנה שלו, מחנה השמאל, לנוכח דברי השופטים במשפט נתניהו.

"אני מצפה מאנשים ישרים ונקיי דעת שיבקשו סליחה. לפחות את זה. עיניתם בן אדם", פונה גולדשמידט למחנה השמאל. "ראש הממשלה הוא בן אדם בשר ודם, וכשהוא סובל הוא סובל. אין חסינות מסבל לבעל משרה, תהא המשרה בכירה כאשר תהא, ועשו לו את זה עשר שנים".

גולדשמידט מפנה את ביקורתו לאותם פוליטיקאים "שחגגו על הנושא הזה בקפלן, בבלפור, בירושלים ובפתח תקווה, שצעקו 'שוחד מרמה והפרת אמונים', הגדירו את נתניהו כמושחת, קיללו ומנעו ממשלת אחדות ב-2022 כשאמרו בגלל העניין הזה ש'רק לא ביבי'. עשיתם את זה והרשעתם אותו לפני שניתן לו יומו בבית המשפט? אז עכשיו תתנצלו. אבל הם לא מתנצלים כי הם נורא אכזריים. זה האופי של המחנה שהייתי שייך אליו, והיום אני מבין את זה יותר מתמיד. הם פשוט אכזריים".

לדבריו, לא מדובר בעמדה פוליטית. "מדובר באכזריות, ברוע לב וברצון להפיל ראש ממשלה שמבינים שלא מצליחים להפיל אותו דרך בחירות, ולכן מנסים לעשות זאת דרך משפטים, השמצות ועשיית עפר ואפר מהדמות שלו. למעשה, נתניהו הוא סוג של קורבן, אבל הוא עשה גם טובה גדולה לכל העם היושב בציון כשהוא עמד מול זה, לא נכנע ולא רץ להסדר טיעון כפי שחשבו כל מי שבנו לו תיק מחורר שאין בו שום ראיה רצינית".

רשימת הקורבנות של המשפט, מציין גולדשמידט, אינה מתחילה ומסתיימת בנתניהו. היא כוללת גם את שאול אלוביץ', פילבר ואחרים. "המשפחות שלהם נהרסו, הנכסים שלהם התאיינו בהוצאות על עורכי דין וחילוטי כסף".

"אם זה היה נעשה לראש משפחת פשע מאורגן, אז בסדר. זה התפקיד של המשטרה ויחידות האכיפה, אבל כשאתה עושה את זה מתוך כוונת מכוון והורס בן אדם, זה נורא ואיום. אני מצטמרר מזה. כל אדם שהיה עומד בזה היה מתרסק, הוא ומשפחתו, ואין להם את האומץ והיושרה לומר 'סליחה ראש הממשלה', ולא משנה שהעמדות שלנו שונות וזה שאנחנו לא רוצים שתהיה ראש ממשלה, ברמה האישית אנחנו מבקשים סליחה. לפחות את זה תעשו", אומר גולדשמידט ומציין כי גם מאחורי הקלעים של העשייה הפוליטית אין מי ממחנה השמאל שפונה לנתניהו בדברי התנצלות מסוג זה. "במדינת ישראל התנצלות משמעותה חולשה. מי שאומר 'טעיתי' מרגיש כאילו מתרסק עליו עולמו"

"הייתי מצפה מיאיר לפיד, שהוא לא אדם רע. הוא אדם שעזר לאנשים בחייו ואין בו רוע בסיסי. למה שלא יבוא ויתנצל? לדעתי הוא ירוויח מזה. הוא לא יאבד כלום מהיוקרה שלו. הם הרי יצרו אווירה שאיפשרה למערכת משפטית, שמזדהה עם עמדות מחנה השמאל, לעגל פינות ולקוות שמתוך הלחץ הוא יסכים לעסקת טיעון, וכך הם ידיחו ראש ממשלה בישראל. זה דבר נורא".

בהקשר זה מציין גולדשמידט את הקלטות ניצב בועז בלט שסיפר על פתיחת התיקים שממתינים במגירות עד לשעת רצונה של המערכת. "כך מענים בני אדם. היסורים שיש לאדם שעומד לדין או שיש נגדו אישום פלילי הם לא פחותים מייסוריו של מי שמתבשר על מחלה קשה. מי שמתבשר על מחלה קשה עוטפים אותו ואת מי שמועמד לדין פלילי מוקיעים. זה הורס את המשפחה ואת הילדים. מישהו יכול להחזיר לשלמה פילבר את הרס החיים שנעשה לו, את ההשפלה שהעבירו אותו?".

"אלה דברים נוראים שיכולים לקרות לכל אחד מאיתנו ולא יכתבו על זה בעיתון, כי אנחנו לא כאלה חשובים. זו פרקטיקה איומה שמתנהלת היום ברחבי מוסדות האכיפה בישראל", אומר גולדשמידט ולשאלתנו אם כך הייתה נוהגת המערכת כלפי כל מנהיג ימין או שמדובר בהתמקדות דווקא בנתניהו, הוא משיב בתזכורת לכתבי אישום שהופנו גם לאחרים כמו יעקב נאמן ז"ל, רפול ז"ל, אביגדור קהלני ואחרים. "אני מדבר עם האנשים האלה, חלקם כבר לא איתנו, ואני רואה פצע שאף פעם לא עוזב אותם. זו פוסט טראומה שהם חווים בחדרי החקירות. למה לעשות את זה לאנשים? למה?".

גולדשמידט שואל היכן התקשורת שלא מסוגלת לומר טעינו ושגינו. "אייל ברקוביץ' ואלמוג בוקר הם מתי מעט, המיעוט שמלמד על הכלל". לשאלתנו אם צפויות להערכתו השלכות פוליטיות לאמירתם של השופטים, אולי בנכונות רחבה יותר לממשלת אחדות, גולדשמידט אינו יודע לומר מאחר שכלשונו "השנאה מעוורת". הוא חש פסימיות לגבי אופיו של האדם. "אנחנו עם מאוד חכם ויש אצלנו חמלה למי שגורלם לא שפר עליהם, אבל יש לנו גם תמונת ראי של אכזריות כלפי מי שאנחנו לא אוהבים, ואני אומר זאת בעצב ולא מתוך נקודת מבט פוליטית".

בהתייחס להתנהלות בזירה הפוליטית מעיר גולדשמידט שניתן להתנהל גם אחרת. "ב"פרסה" אני רואה שכולם חברים, שבת אחים גם יחד. כולם חברים, כולם אוכלים את אותו אוכל, צוחקים ומדברים, וכשנכנסים למליאה ולוועדות צרחות אחד על השני, הרבה בגלל נוכחות התקשורת".

בהשוואה לקדנציות קודמות שבהן כיהן, כאשר התקשורת נטלה חלק הרבה פחות משמעותי, הוא אומר: "בהתחלה לא הכניסו מצלמות לוועדות. אחר כך הכניסו בהדרגה. היינו פותחים ישיבה ובשלב מסוים התקשורת הייתה נכנסת ל-10-15 דקות ואז הח"כים ניצלו הזדמנות כדי לבלוט, וכשהתקשורת הייתה יוצאת הדיון היה חוזר להיות ענייני. כשאין תקשורת אנשים מקשיבים אחד לשני. היום כל ועדה מצולמת מתחילה ועד סוף, וכך כל הזמן יש צרחות וקללות כשיש מצלמות, והציבור חושב שזו חזות הכול. כך תלמידים בבתי הספר לומדים מהי אלימות מילולית ופיזית...".

ביקורת לא מבוטלת מפנה חבר הכנסת גולדשמידט גם כלפי היועמ"שית ותוהה היכן היא כאשר השופטים קובעים בפניה שאין שוחד והיא מסרבת להסיר לפחות את הסעיף הזה מכתב האישום. הפרקליטות צריכה גם היא לעשות חשבון נפש, הוא קובע.

"עשינו את אוסלו א'. הטענה שלי כלפי עצמי וכלפי חבריי אחרי ההתפכחות של השבעה באוקטובר, היא שלאוסלו א' היה היגיון מסוים, אבל החטא הגדול יותר היה שאחרי שהתחילו לפגע בנו, להרוג אותנו ולפוצץ לנו אוטובוסים ובתי הקפה ונהרגו אלפים, גם אז לא הפסקנו. היא הייתה יכולה לומר שטעינו כשהתחלנו אבל יש אפשרות לתקן בהפסקת המשפט, אבל היא לא עושה את זה והתקשורת רוצה לתת לה על זה פרס ישראל. היא ניזונה מהאהדה עצומה בשמאל ששונא את ביבי. לכן הם מוחאים כפיים לתליינים של ביבי".