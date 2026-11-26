תנועת "אם תרצו" יוצאת נגד ההגבלות שהציבה משטרת ישראל על קיום הפגנות מול ביתו של יו"ר הכנסת, מתן כהנא, במושב בית גמליאל.

בתנועה טוענים כי הנחיות מחוז מרכז, שהועברו לידיהם הבוקר (חמישי), כוללות מגבלות חריגות על מועדי המחאה, שעותיה ומיקומה, וכי מדובר באכיפה בררנית ביחס להפגנות שהתקיימו בעבר מול בתיהם של נבחרי ציבור.

על פי מסמך ההנחיות שקיבלה התנועה מהמשטרה, ניתן יהיה לקיים את ההפגנות רק בימים ראשון, שלישי וחמישי, ובין השעות 18:30 ל-21:30. נוסף על כך, נאסר לקיים הפגנות בתוך שטח המושב, כך שהמחאה תוגבל למיקום שמחוץ לו.

ב"אם תרצו" טוענים כי תנאים אלה אינם תואמים את האופן שבו אפשרה המשטרה בעבר מחאות ליד בתיהם של נבחרי ציבור, ובפרט בתקופת המאבק סביב הרפורמה המשפטית.

כדוגמה לכך הזכירו בתנועה את המחאות שליוו את יו"ר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין במהלך השבת, וכן הפגנות קבועות שנערכו בימי שישי מול ביתו של חבר הכנסת אלי דלל. בתנועה הצביעו גם על ההפגנות שנערכו בעבר מול ביתו של ראש הממשלה, שלטענתם התקיימו בשעות מגוונות, לרבות לפנות בוקר, באמצע הלילה ובמהלך היום.

לטענת "אם תרצו", ההבדלים בין התנאים שהוצבו בעבר לבין ההנחיות הנוכחיות מעוררים שאלות בנוגע לאחידות מדיניות האכיפה של המשטרה.

ביקורת נוספת השמיעה התנועה על האיסור לקיים הפגנות בתוך מושב בית גמליאל. לדבריה, בתקופת המחאה נגד הרפורמה המשפטית התקיימו הפגנות בסמוך לבתיהם של נבחרי ציבור ללא מגבלות דומות.

מנכ"ל התנועה, מתן ג'רפי, אמר: "לא נשתוק מול האכיפה הבררנית הבזויה אותה מציגה משטרת ישראל. החנופה לא תעזור למפכ"ל המשטרה בהתנהלות מול קואליציה הנשענת על תומכי טרור. מי שמצפצף על כללי הדמוקרטיה, מבזה את משטרת ישראל ולא ראוי לשמש בתפקידו. נמשיך להיאבק בכל הכוח ולא נהסס להשתמש באמצעים משפטיים כדי להבטיח את זכות המחאה", הצהיר ג'רפי.