מוטק'ה בלוי, מבכירי דגל התורה, המעורב מאוד במגעים הקואליציוניים, מסביר בראיון לערוץ 7 את שיקולי ההתקרבות בין 'יהדות התורה' לאיזנקוט ועל הדרך מבקר בחריפות את הציונות הדתית.

לדבריו "לפי מה שאני מכיר את המהלכים, השמאל רץ לכל החנויות בבני ברק ובירושלים כדי לקנות תפילין, ציצית, פלטות שבת, שעוני שבת, מה לא... כולם חוזרים בתשובה", אומר בלוי וכשאנו שואלים אם גם גלעד קריב עובר תהליך שכזה, הוא משיב בקצרה: "גלעד קריב, שם רשעים ירקב".

אם כן, איך ניתן יהיה לשבת איתו באותה ממשלה? בלוי עורך במענה הבדלה בין ישיבה בממשלה לישיבה בקואליציה כחבר כנסת. "מי אמר שהוא יישב בממשלה? אני יודע מה הוא יעשה ואיפה הוא יישב? זה קשקשן בלתי נלאה שנוסע עם אוטו בשבת להתפלל".

ממשיך בלוי ותוהה: "איך אני כחרדי יכול לשבת עם מזרוחניק בממשלה?". וכשאנחנו מציינים ש"המזרוחניק" והחרדי אומרים את אותו שמע ישראל, הוא דוחה את הדברים ואומר ש"כשהמזרוחניק נהיה שר אוצר כי נתתי ממשלה לימין, הוא עושק את הגננות והמורות שלנו. זה אותו שר אוצר שקוראים לו הרב בצלאל, אז שלא ייתנו לנו מוסר על הרפורמים...".

האם משמעות דבריו היא השוואה מוחלטת בין הציונות הדתית לרפורמים? בלוי משיב בשלילה ואומר: "לא, אבל זה מין משל שכזה".

"כמי שעוסק בחינוך וגם בפוליטיקה אני לא נכנס לבניין הכנסת, כי מבחינתי הכנסת היא בית המינים, אבל יש אנשים שהם שלוחי דרבנן והם צריכים להיות שם". על טענות הציונות הדתית כלפי מפלגתו, הוא אומר: "מעיק לכם איך אנחנו הולכים אולי עם השמאל. אז נכון שיש התקדמות ויש צוותים של משפטנים ופתאום החונטה המשפטית אולי גם תסכים לזה, כי אנחנו במצב שבו אנחנו אומרים שאנחנו עם אנשי הימין, אנשי הציבור האמוני ורוצים קירוב, אבל מי שמביא לנו רעיון איך לצאת מהפלונטר של עולם התורה, אני הולך איתו למרן ראש הישיבה, הרב דב לנדו, ומשכנע".

לנוכח דבריו אלה ביקשנו ממוטק'ה בלוי ללמד את מחנה הימין כיצד למצוא פתרונות שיצלחו את משוכת בג"ץ. "זה כי אתם ה'מהיפיתנקים', הימין, נתתם לחונטה לשלוט כאן. הם שולטים בפקידות, בתקשורת ובמשפט, וכך זה המצב. לכן מגיעים מהצד השמאלי, נותנים בעיטה ואז הכול כשר. הם מוכנים לאכול צ'ולנט ביום שלישי אחר הצהריים".

ובנימה תכליתית יותר מרחיב בלוי ואומר: "העניינים מתקדמים בשני קווים מקבילים. קו אחד, שאני לא קורא לו שמאל כי אני עוד לא רואה את יאיר גולן הקוקוריקו הזה מצטרף, זה עוד לא ברור לנו, אבל הוא כולל את הדתי לאומי בנט, איזנקוט שהוא מסורתי בסך הכול, ואביגדור ליברמן ששנא את החרדים כי הוא שונא את ביבי ולא כי הוא שונא את החרדים". את 'הדמוקרטים' של יאיר גולן מקפיד בלוי שלא למנות עם חברי ממשלת שינוי.

"יש קו מקביל נוסף והוא אחדות. אבל באחדות אנחנו נהיה השדכנים, והאחדות תהיה חייבת לכלול את נושא בני הישיבות, דחייה ולא פטור, לא עלוקות ולא משתמטים, אלא הגדרת מעמד בני הישיבות כמו שדרש רבי יוחנן מהקיסר 'תן לי יבנה וחכמיה'".

ומה לגבי ש"ס? האם גם הם חלק מהשיחות הללו? "ש"ס בדילמה. הם חושבים שיש להם מצביעי ימין, ליכודניקים, שמצביעים ש"ס והם איבדו חלק גדול מהם. לכן הם חוששים, אבל רוב מועצת חכמי מועצת התורה של ש"ס ילכו כמו שילכו גדולי התורה של יהדות התורה". להערכתו של בלוי צירופה של ש"ס יקרה, "אם לא ברגע הראשון, אז בהמשך".

את דבריו מסכם בלוי בתזכורת למחנה הימין: "הזהירו את כל הימין, אם תתעללו בעולם התורה, במעצרים, בסנקציות ובמניעת אוכל מתינוקות, זה יתנקם בסוף. מגיע אדם גדול בתורה, הרב לנדו, שנושק לגיל מאה, חד כתער, ואומר שמי שיידע לתת לו את זה, איתו הוא הולך. אין גוש".

בעיניו, ממשלת השינוי שאליה יתכן שמפלגתו חוברת, היא בדיוק כמו "שאבעס גוי", גוי של שבת, שאיתו אפשר לעשות בהיתר רבנים מה שאסור על יהודי לעשות.