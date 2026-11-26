יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, הצהיר היום (חמישי) כי מפלגתו צפויה להשתתף באופן פעיל בממשלה שתוקם בידי מפלגות גוש השינוי ויהדות התורה, כאשר הרשימה המשותפת תעניק לממשלה רשת ביטחון פרלמנטרית.

בריאיון שהעניק לרדיו "מכאן" התייחס עבאס למגעים המתנהלים בין המפלגות להקמת ממשלה, והציג את המתווה שלפיו הוא סבור שתוקם הקואליציה הבאה. "תוקם ממשלה שתורכב ממפלגות מחנה השינוי ומיהדות התורה, בהשתתפות רע"מ, ובתמיכה של רשת ביטחון פרלמנטרית מצד הרשימה המשותפת", אמר.

לפני כן, יו"ר ישראל ביתנו ויו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס להתקדמות המגעים. לדבריו, תהליך הקמת הממשלה נמצא בעיצומו, אולם נתניהו יפעל כדי למנוע את השלמתו.

"ממשלת השינוי קורמת עור וגידים, ונתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר", אמר ליברמן.

ליברמן העלה אפשרות כי ראש הממשלה ינסה להציע לאיזנקוט מתווה של ממשלת אחדות. "אני לא פוסל אפשרות שיציע לגדי איזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור: זה תרגיל בלבד", טען.

הוא העריך כי "במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא ומתן על ממשלת 'אחדות' עד הרגע האחרון, יחפש עילה לפוצץ אותו, וגם אם ממשלה כזו תקום, הוא ינסה לייצר משבר בתוך חודשים ספורים כדי לגרור את ישראל שוב לבחירות".

את דבריו חתם באזהרה לשאר הגורמים המעורבים במגעים הקואליציוניים, וקרא להם להביא בחשבון את התנהלותו האפשרית של נתניהו בעת קבלת החלטותיהם.

"כל השחקנים בזירה חייבים להפנים זאת", אמר ליברמן.