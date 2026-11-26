ההתפתחויות הדרמטיות באולם בית המשפט המחוזי בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הפתיעו את מי שעקב אחר המשפט עוד משלב החקירות, אולם הן מציבות את מערכת האכיפה בפני שוקת שבורה.

מה שנראה בתחילה ככתב אישום חסר תקדים בעוצמתו, הלך והתפורר שלב אחר שלב, עד הקריסה הגדולה הן של התיק והן של כותבי הסיפור (מנדבליט, ניצן, אלשיך ואחרים). המלצת הרכב השופטים לסיים את התיקים בהסדר, לצד זימונה חסר התקדים של היועצת המשפטית לממשלה לאולם, הם נקודת מפנה היסטורית במשפט הפלילי בישראל.

התפוררות התזה המשפטית: מתיק 4000 ועד תיק 2000

הסדק המרכזי בתיקי האלפים אינו טכני, אלא מהותי. עוד לפני שמיעת עדותו של נתניהו, ולאחר סיום פרשת התביעה, אותתו השופטים כי עבירת השוחד בתיק 4000 (פרשת בזק-וואלה) אינה מתגבשת. התביעה, שציפתה כי עדותו של ראש הממשלה תסדוק את גרסתו ותוביל לקריסת אמינותו, נתקלה במציאות הפוכה - השופטים הבהירו כי שום עד נוסף לא ישנה את המסקנה שלפיה אין בסיס לאישום בשוחד, ואף הוסיפו כי לא קיימות ראיות מספקות להרשעה במרמה והפרת אמונים בתיק זה.

לכך מצטרפת ההתנהלות בתיק 2000 (פרשת נתניהו-מוזס). עצם העובדה שהפרקליטות הציעה בעבר למו"ל "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס, עסקאות טיעון מקלות מאד הכוללות של"ץ או עבודות שירות בלבד - בעבירת מתן שוחד שהעונש המרבי עליה הוא שבע שנות מאסר - מעידה יותר מכול על חוסר האמון של התביעה עצמה בתיק. נראה כי המטרה המרכזית הייתה קיבוע התזה המשפטית בכל מחיר על ידי מוזס, גם במחיר ויתור מוחלט על רף הענישה המקובל ופגיעה בתיקים עתידיים.

לאחר שתיקים 4000 ו-2000 איבדו ממשקלם המשפטי, נותרה הפרקליטות להיאחז בתיק 1000 (תיק המתנות) כקו ההגנה האחרון שלה. ואולם, גם תיק זה סובל מכשלים יסודיים:

חולשת התשתית העובדתית - התביעה ניסתה לייבא אל המשפט הפלילי דוקטרינה מהדין המשמעתי, שלפיה "הכמות הופכת לאיכות". בפועל, קיים ספק ממשי אם הוכחה כאן כמות או איכות המצדיקות הרשעה פלילית, במיוחד לאור חוק המתנות וחוות הדעת המשפטית של ד"ר וינרוט ז"ל עליה מסתמך נתניהו שהתירו קבלת מתנות בין חברים.

מעמד העדים וההפעלה הפסולה - עדת המפתח, הדס קליין, תיארה מערך של אספקת סיגרים ושמפניות. מעבר לתמיהה מדוע איש מהמעורבים בשרשרת האספקה (כולל קליין עצמה, ארנון מילצ'ן שאמר שנתניהו סירב לקבל שמפניות וסיגרים וסתר חזיתית את קליין והנהגים) לא הועמד לדין כשותף לעבירה לכאורה, נחשפה בעייתיות קשה באופן הפעלתה. העיתונאי בן כספית שימש כמקור מודיעיני של המשטרה - מהלך המנוגד בתכלית לנהלי המשטרה האוסרים שימוש בעיתונאים בעלי אינטרסים כמקורות ואף מהנחיות היועמ"ש - ואף המשיך להיות מופעל בניגוד להנחייתו המפורשת של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט להפסיק את הקשר עמו.

עדים במעמד כפול - דפוס דומה נתגלה בהקשר של אילן ישועה, שזכה ליחס של עד מדינה מבלי שנחתם עמו הסכם ומבלי שנחקר באזהרה על פי עדויות החוקרים- בעוד הוא טוען שהיה חלק מהתארגנות שיטתית פסולה של ביצוע עבירות שחיתות ציבוריות, הרי שהוא לא הועמד לדין ולא נחקר באזהרה, גם בתיקים האחרים נרשמו חריגות קשות מזכויות נחקרים. החל מתרגיל החקירה שנעשה לניר חפץ עם המקורבת, דרך הלחצים שהופעלו על שלמה פילבר לתת משהו נגד נתניהו ואז יקבל חסינות מהעמדה לדין, ועד להתערבות בייצוג המשפטי של שאול אלוביץ' בחדר היעוץ של עורכי הדין - ממש פגיעה בקודש הקודשים "זכות ההיוועצות" כמו גם החקירה של ארי הארו כעד שבכל זאת קיבל כחשוד זכות היוועצות עם עו"ד.

ולגבי עדות מנדלבליט, זימונם של שלושה יועצים משפטיים לממשלה (לשעבר ובהווה) אל דוכן העדים הוא תקדים משפטי שנכפה על המערכת בשל מחדלי החקירה. אחרי שהתביעה פתחה את הפתח עם עדותו של היועץ לשעבר יהודה וינשטיין שרק פגעה בה, בא היועץ אביחי מנדלבליט וחשף תמונה מטרידה - מחד רצון פוליטי של התביעה לשנות את ההרכב של השלטון במדינה, לדברים שלא הוכחשו בין מנדלבליט ליהודית תירוש לגבי איזו מדינה נרצה לראות פה בעתיד, ואם תדמה להונגריה או פולין, כמו גם נחשף כי קיימת עבודה שיטתית ללא אישורים וללא פיקוח בניגוד לחוק - פעולות חקירה בוצעו ללא אישור היועמ"ש כנדרש בחוק, האזנות סתר הוצבו על דעת המשטרה בלבד, וכתב האישום המתוקן נחתם מבלי שמנדלבליט זוכר את הפרטים או קרא את חומרי הגלם במלואם או את סעיפי האישום ואף לא זוכר אם חתם עליו.

לצד כל אלה מרחפת השאלה הציבורית והמשפטית בדבר הלחצים הפנימיים בתוך המערכת - ובמרכזם הטענות על יחסיו של מנדלבליט עם פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן שלשיטתו מחזיק אותו בגרון, והחשש כי שיקולים של יוקרה אישית ומערכתית של בכירי הפרקליטות והמשטרה לשעבר (בהם רוני אלשיך וליאת בן ארי) הם שמנחים את ההתעקשות להמשיך בהליך בכל מחיר כאשר ברקע לחץ ציבורי שהיה בזמנו של מי ששימש לכאורה כמקור מודיעיני של התביעה - בן כספית.

לכך נוסף המהלך החריג סביב בקשת החנינה והניסיון של הפרקליטות לייצר "גישור" בלשכת נשיא המדינה. בעוד שבמשפט הפלילי קיים מוסד מוכר ומוסמך של גישור בפני שופט פלילי, הפרקליטות סירבה לגישור משפטי בבית המשפט אך אותתה על נכונות למגעים בבית הנשיא - מהלך שמערבב דמות פוליטית בהליך משפטי וממחיש עד כמה התיק חרג מגבולות המשפט הטהור.

לאן פני המשפט? מבחינה פרוצדורלית, הפרקליטות עדיין רשאית להתעקש על המשך ניהול התיק עד תומו, ולפניה יש את המשך חקירתו של מנדלבליט. ההליך עשוי להעמיד אותה בפני דילמה קשה: אם ישנה את גרסתו, אמינותו תיפגע אנושות, אם ידבוק בה התביעה עלולה למצוא את עצמה מבקשת להכריז על מי שעמד בראש המערכת כעל "עד עוין".

במקביל, עומדת לצוותי ההגנה האפשרות להגיש בקשה ל"הגנה מן הצדק" ולדרוש את ביטול האישומים לאלתר בשל הפגמים החמורים בהתנהלות רשויות האכיפה. גם אם בקשה כזו לא תספיק כדי לסגור את תיק 1000 באופן מיידי, המסר העולה מן האולם ברור: הפער בין ההבטחות הציבוריות של התביעה בתחילת הדרך לבין הראיות שהוצגו בפועל מחייב חשבון נפש עמוק - לא רק בתיק המתוקשר ביותר בישראל, אלא ביחס להתנהלות המערכת מול אלפי נאשמים שאין בידם המשאבים להיאבק על חפותם כשם שלנתניהו יש.

הכותב הוא מומחה למשפט פלילי, צווארון לבן, צבאי וחוקתי, וכיהן בעבר כיו"ר הפורום הפלילי הארצי של לשכת עורכי הדין