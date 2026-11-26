הרב לבנון בגבעה צילום: ללא

תנופת ההתיישבות בגבעת "שירת ציון" שבשומרון נמשכת. לאחר הפיגוע הקשה סמוך לחוות גלעד, שבו נפלו בניהו מלט ויובל עזרא הי"ד, החליטו תושבי הגבעה להרחיב את ההתיישבות ולהקים נקודת התיישבות חדשה בלב שטח B.

בתחילת השבוע עברו להתגורר בנקודה החדשה שלוש משפחות על ילדיהן - משפחות שלמה, פרנקל ופטרזייל.

רב השומרון ורב היישוב אלון מורה, הרב אליקים לבנון, הגיע לגבעה לביקור חיזוק מיוחד, בירך את המשפחות החלוצות וקבע מזוזה בביתה החדש של משפחת שלמה.

במהלך הביקור חיזק הרב את התושבים והגדיר את העיסוק בהתיישבות בשטחים שנכללו בהסכמי אוסלו כמשימה לאומית, שצריכה להעסיק את כלל רבדי החברה הישראלית.

הרב עמד על חשיבות הנוכחות היהודית ברכס והדגיש את מיקומה האסטרטגי של נקודת ההתיישבות, החולשת על ערי המרכז ונמצאת בין הכפרים בית ליד וקדום.

כמו כן, הביע הרב את התפעלותו מנחישותן וממסירותן של המשפחות, שבחרו לקבוע את ביתן על רכס הררי מרוחק ונדרשות מדי יום לנסוע בדרך גישה ארוכה ומפותלת.

לאחר קביעת המזוזה העביר הרב לבנון שיעור תורה לבחורים המאיישים את הגבעה ופועלים לביסוס ההתיישבות היהודית במקום.