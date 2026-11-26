המשוררת אסתר שמיר קבעה בשירה "ברית לא מותרת" בזו הלשון: "הן זו יד המקרה". חשיבתנו שונה. ביקשנו אנו לאמץ לעצמנו את אמרת חז"ל המובאת במסכת חולין: "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה".

ומה טיבה של הקדמה זו? היום הוא יום הזיכרון לאז'ן יונסקו, מחזאי רומני־צרפתי, מהבולטים ביוצרי "תיאטרון האבסורד", אשר איחד סביבו אנשי הגות שביקשו למצוא משמעות בעולם חסר תשובות (יותר סוקרטס, פחות לב טולסטוי, למשל). יונסקו זכה להתקבל כחבר באקדמיה הצרפתית (Académie française). לכבוד יום זכרו פרסם השבועון הבריטי "האקונומיסט" אמרה מפרי עטו. באוטוביוגרפיה שכתב, Découvertes, כתב כך: "לא התשובה מאירה כי אם השאלה".

אמרה זו התפרסמה יום אחד לאחר "יום רעידת האדמה" של אתמול. שוב הפגינו יודעי הכול, במליאת הכנסת ובתקשורת, כי לא השאלה מעניינת אותם, אלא התשובה. כדבריה של מלכת הלבבות בספרו של לואי קרול, "עליסה בארץ הפלאות": "Sentence first - verdict afterwards".

אלה המבקשים את נפשו של ראש הממשלה בכל מחיר פוסלים כל דבר שיש בו כדי למנוע את סיקולו. אין להם שאלות, יש להם רק תשובות. כך, למשל, עיתון הארץ - כן, אותו עיתון שהמוציא לאור שלו, עמוס שוקן, ידע להשמיץ את צה"ל בהרצאה בלונדון במהלך המלחמה (לא שכחנו), ושכנראה כל עובדיו ישבו במשך עשר שנים, יומם ולילה, ולא עשו דבר מלבד לעבור על כל מסמך במשפט נתניהו. אין להם שאלות, אין להם ספקות. לעיתון יש רק תשובות. וכך זעק היום: "לא שופטי נתניהו - שפוטי נתניהו".

מר אורי משגב כיבד את הדיון בנוכחותו והסיק מסקנות שאינן אלא ביטוי לעיתונות חסרת שחר. לו היה עיתונאי בערוץ 14 או בעיתון בשבע מעז לכתוב דברים מעין אלה על שופט שהתבטא נגד נתניהו, היה "העיתון לאנשים חושבים" מזדעזע: הכיצד יהין מאן דהוא לפגוע במערכת הצדק?

מר משגב אינו מייצג את הצדק. הוא גם אינו מסוגל לכך. אם יאמר שקרא את כל תיקי המשפט ואת המסמכים הכלולים בהם, ייאלץ לסלוח לי אם אפקפק באמינותו אף יותר מכפי שאני מפקפק בה כיום.

אבל מר משגב אינו בן יחיד. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, הגיבה להצעת בית המשפט בהערה שיש בה משום עזות מצח של ממש. הערה שיש בה כדי להעיד כי היושרה ממנה והלאה. היא מוכנה לשקול הסדר שיש בו כדי להביא לידי ביטוי את "אופי המעשים שנעשו".

אשת המוסר הצבוע. סליחה? אם אין עבירה, על איזה ביטוי מדברת אותה אישה שחסמה את החקירה נגד בנה? שהקפיאה את החקירה נגד חברתה הטובה, שכיהנה כפרקליטה הצבאית הראשית? אולי תקיים הגברת בהרב־מיארה את אמרת חז"ל: "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים"?

מה אעשה? ככל שמתקדם המשפט, כך אני נזכר יותר ויותר במשפט דרייפוס. ישוב ויקרא מר משגב, אם עשה זאת בעבר, את מאמרו של אמיל זולא, J’accuse ("אני מאשים"), וייתן אל לבו את ההשוואות. לא, אין די בידיעותיי כדי "לזכות" את מר נתניהו, אך יש בהן די כדי להטיל ספק ביושרה האינטלקטואלית של עיתונאי זה או של משפטנית אחרת.

התעקשותה של היועצת המשפטית לממשלה היא הכרזת מלחמה על אזרחי ישראל ועל שופטיה. כן, על מערכת עשיית הצדק, שהיא אמורה להנהיג ובתפקידה כלפיה היא מועלת. תגובתה אינה אלא ביטוי לנכות בחשיבה המשפטית, גם אם מר משגב סבור שהשופטים אינם ראויים.

ליועצת המשפטית לממשלה יש רק תשובות. אין לה שאלות. ולכן היא אינה מאירה, גם אם שמה מיארה.

גם הגברת בהרב־מיארה יודעת שהתנהלות הפרקליטות במשפט נתניהו גרמה נזק בלתי הפיך לאמון הציבור. השאלה היא אם אחרים בפרקליטות יודעים זאת, ואם ביכולתם להשליך את הביזיון הזה למקום מחבואה של חברתה מהפרקליטות הצבאית, ובכך לתקן, ולו במעט, את הנזק שנגרם למערכת אכיפת החוק בישראל.

את הנזק הזה גרמו היא, קודמה בתפקיד וחבר מרעיהם. קודמה לוקה בחוסר זיכרון כאשר הוא נדרש להשיב על שאלות אלו ואחרות בעדותו, ואף "שכח" את הדברים שהטיח בפרקליטות בעת שהיה נתון בעצמו לחקירה.

מכנה משותף יש למאמר בעיתון הארץ ולגברת בהרב־מיארה: שניהם חשוכים מאוד.