אירוע מרגש התרחש בבית הדין לממונות של "ארץ חמדה", במהלך דיון בסכסוך שכנים מורכב וטעון.

לאחר דיון נוקב וסוער, הציע הרכב של שלושה דיינים מתווה פשרה שכלל פיצוי כספי משמעותי. הצדדים יצאו להתייעצות, שבו לאולם והביעו את הסכמתם למתווה. בית הדין העניק לפשרה תוקף של פסק דין, תוך פריסת התשלום ל-20 חודשים, לבקשת הנתבעים.

אלא שאז התרחש רגע בלתי צפוי. מיד לאחר חתימת פסק הדין, פרצה הנתבעת בבכי וסיפרה לדיינים כי משפחתה נתונה במצוקה כלכלית קשה וכי אין ביכולתם לעמוד בתשלומים.

אב בית הדין, ששמע את דבריה, סיפר כי הוא מנהל קופת צדקה וביקש לקבל את פרטי הפייבוקס של בעלה. באותו הרגע ממש העביר לבני הזוג תרומה בסך 2,000 שקלים מכספי קופת הצדקה, כדי לסייע להם לעמוד בפסק הדין שניתן זמן קצר קודם לכן.

עורכת הדין שייצגה את התובעים שיתפה בהתרגשות את החוויה יוצאת הדופן. "אחרי 25 שנה במקצוע, חשבתי שכבר ראיתי הכל באולמות הדיונים. אתמול גיליתי שעדיין יש רגעים שמשאירים אותך ללא מילים".

מבלי לגרוע מזכויות התובעים ומבלי לשנות את פסק הדין, מצא אב בית הדין דרך להושיט יד גם לצד שנדרש לשלם.