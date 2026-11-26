פרופ' יובל אלבשן מהקריה האקדמית אונו, הפרשן המשפטי של "ישראל היום", קורא ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה לבחון מחדש את המשך ניהול משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות ההתפתחויות האחרונות בבית המשפט.

בריאיון לערוץ 7 טען אלבשן כי הקשיים שהתגלו בתיקי האלפים אינם חדשים, וכי השופטים מתריעים עליהם כבר יותר משלוש שנים.

לדבריו, התביעה צריכה לשקול נסיגה מתיקים 2000 ו־4000 והגעה להסדר בתיק 1000, במקום להמשיך בהליך משפטי שעלול להימשך שנים נוספות.

"השופטים כבר מעל לשלוש שנים רומזים, ואחרי זה אומרים במפורש, ואחרי זה גם כותבים שהתיק הזה בעייתי בהרבה מאוד מובנים", אמר אלבשן ומדגיש כי התגובות להתפתחויות האחרונות במשפט מלמדות על פער משמעותי בין המתרחש באולם בית המשפט לבין האופן שבו הוצגו הדברים לציבור לאורך השנים. אלבשן טען כי מי שעקב אחר הדיונים היה יכול להבחין בקשיים שעליהם הצביעו השופטים, ולכן אין מקום להתייחס לדבריהם האחרונים כאל הפתעה.

הוא הפנה ביקורת גם כלפי הסיקור התקשורתי של המשפט. להערכתו, חלק מהדיווחים שהתפרסמו במהלך השנים לא שיקפו באופן מלא את הקשיים שעלו בדיונים ואת עמדותיהם של השופטים ביחס לראיות שהוצגו בפניהם.

לצד הביקורת על התביעה ועל התקשורת, אלבשן יצא להגנת שלושת השופטים הדנים בתיק ודחה ניסיונות להטיל ספק במקצועיותם או לייחס להם הטיה לטובת נתניהו. "יש לנו בית משפט שבאמת עושה את תפקידו ולא נכנע ללחצי הציבור משני הכיוונים".

מנגד, ביקורתו המרכזית של אלבשן הופנתה כלפי התרבות הארגונית בפרקליטות. לטענתו, כאשר מתגלים קשיים בתיק פלילי, המערכת מתקשה לעיתים לבחון מחדש את החלטותיה, ומעדיפה להגן על העמדה המקורית גם לנוכח שאלות משמעותיות שעולות במהלך המשפט.

אלבשן הבהיר כי אין בדבריו משום טענה שכל אנשי התביעה פועלים ממניעים פסולים. לדבריו, הבעיה נעוצה בתפיסה מוסדית שלפיה יש להגן על המערכת ועל ההחלטות שקיבלה, גם כאשר מתברר שיש מקום לשקול אותן מחדש. האחריות המרכזית כעת, הוא מוסיף, מונחת לפתחה של היועצת המשפטית לממשלה. "היא יכולה גם לעשות משהו שהכי נכון מבחינה מקצועית: להקשיב לשופטים, לאמוד את סיכויי התביעה, את האינטרס הציבורי", אמר.

האפשרות המועדפת עליו היא נסיגה מהאישומים בתיקים 2000 ו-4000, לצד ניסיון להגיע להסדר בתיק 1000. עם זאת, אלבשן הביע ספק אם בהרב-מיארה אכן תבחר לשנות את עמדת התביעה.

לדעתו, אם התביעה תתעקש להמשיך לנהל את המשפט ובסופו יתקבלו הכרעות שיפוטיות שליליות מבחינתה, האחריות הציבורית להחלטה להמשיך בהליך תהיה מוטלת גם על היועצת המשפטית לממשלה. "הגיע הזמן שגם האנשים אצלנו בתביעה יגלו אורך שדרה, שנשמע פעם אחת את המילה 'טעינו'", אמר.

לדבריו, ההחלטה הנדרשת מבהרב-מיארה אינה פשוטה, בין היתר משום שגורמים בכירים בסביבתה היו מעורבים בהליכים הנוגעים לתיק. "ההחלטה שלה תהיה יום העצמאות האמיתי שלה, גם נגד הסביבה הקרובה וגם נגד הבייס".

אלבשן הבהיר כי דווקא משום שהוא מייחס חשיבות רבה למערכת אכיפת החוק, הוא מצפה ממנה לגלות נכונות להתמודד עם הקשיים שעלו במשפט ולבחון אפשרות לשינוי עמדתה. "אני מקווה שהאחריות הזאת תכריע אותה ללכת לפשרה".