ברוב קולות אישר ועד היישוב עלי העסקת פועלים פלסטינים בהקמת החמ"ל הביטחוני החדש. ביישוב מסבירים כי ההחלטה התקבלה בשל פערים במערך הביטחון ומגבלות תקציביות.

ועד היישוב עלי שבבנימין החליט לאפשר העסקת פועלים פלסטינים במסגרת עבודות הקמת החמ"ל הביטחוני החדש ביישוב.

בתגובה לפניית ערוץ 7 אישרו ביישוב כי ההחלטה התקבלה ברוב קולות בישיבת הוועד שהתקיימה אתמול.

"מערך הביטחון בישוב עלי סובל מפערים אותם לא ניתן לפרט בתקשורת, מטעמים מובנים. הישוב עלי לא מצליח לקבל מענה לפערים אלה ממשרד הביטחון, פיקוד העורף והמועצה", נמסר מטעם היישוב.

לאור זאת, ציינו בישוב, "במשאבים המועטים העומדים לרשותו, בחר בתכנית פעולה אורכת טווח לטיפול בפערים. במסגרת תכנית זו אנו בונים חמ"ל".

ביישוב אישרו את ההחלטה להעסיק פועלים פלסטינים והבהירו כי העבודות יתקיימו בכפוף לאישור הצבא למערך האבטחה של הפרויקט. "אתמול בישיבת הוועד הוכרע ע"י רוב חברי הוועד לאפשר עבודה עם פועלים פלס' לבניית החמ"ל. הבנייה תתקיים באישור הצבא למערך האבטחה לפרוייקט. בדיוק כמו בפרוייקטים נוספים בישוב עלי".

ביישוב הדגישו כי הפועלים הפלסטינים לא יהיו מעורבים בהקמת המערכות המבצעיות של החמ"ל. "עבודת הפועלים תתמקד בבניית התשתיות והמבנה עצמו בלבד. הקמת התשתיות המבצעיות הביטחוניות תתבצע לאחר סיום הקמת המבנה ומבלי שיש פועלים ערבים במתחם", נמסר מטעם היישוב.

תושבים ביישוב תקפו בשיחה עם ערוץ 7 את ההחלטה: "לא יתכן שאחרי ה-7/10 ולאחר שכל מדינת ישראל הפסיקה מזמן להעסיק את האויב, רק בעלי מתעקשים לשמר את המצב ההזוי של הכנסת פועלים ערבים לישוב תוך סיכון חיי התושבים ופרנסת האוייב".