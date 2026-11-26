ברשת אורט מכינים את הדור הבא ומשקיעים בהמשך הלימוד, הצמיחה האישית והעשייה החברתית-קהילתית, מתוך תפיסה שכל האפשרויות פתוחות בפני התלמידים.

החודש קיימה רשת אורט שני כנסי חשיפה נפרדים וייעודיים עבור בוגרי ובוגרות שכבת י"ב ממוסדות החמ"ד בבתי הספר של הרשת, במטרה לסייע להם בבחירת מסגרת ההמשך המתאימה עבורם לקראת היציאה לשירות משמעותי ולחיים הבוגרים.

כ-300 שמיניסטיות מבתי הספר של רשת אורט בצפון הארץ התכנסו באולפנית אורט טבריה למפגש היכרות עם נציגים מכ-25 מדרשות ומכינות המשך לבנות. התלמידות השתתפו בשלושה סבבי שיחות עם נציגי המוסדות, ביקרו בדוכנים וחתמו את היום בהרצאתה של הרבנית רחלי בזק.

הרב שמעיה כרמל, ראש אולפנית אורט טבריה: "הכנס הזה מסמן מהפכה אמיתית בעולם החינוך הדתי לבנות. היום כבר לא שואלים 'מה את עושה בשנה הבאה?', אלא 'לאיזו מדרשה את הולכת?'. הבנות מצביעות ברגליים ובוחרות להקדיש שנה ללימוד תורה ולבניית קומה רוחנית וערכית לפני השירות הלאומי או הצבאי. פריחת עולם התורה לנשים מעולם לא הייתה רחבה ומשמעותית כל כך, זהו ביטוי מרגש לצמיחה ולנוכחות נשית בבית המדרש. ככה נראית גאולה".

במקביל, מאות מתלמידי רשת אורט הגיעו לכנס ייעודי לבנים שהתקיים באורט פלך ירושלים. האירוע נפתח במליאה מרכזית בהשתתפות הרב שמואל אליהו, הרב חיים סאסי, הרב יוסי גמליאל והרב רעי פרץ. בהמשך השתתפו התלמידים ביריד היכרות אישית עם מגוון ישיבות ומכינות, לקחו חלק בסדנאות הכנה מעשיות לקראת שירות משמעותי ובחירת מסלול ההמשך, בהן סדנת הכוונה ודיוק בהנחיית הרב יחיאל חזן, ונהנו מהופעה מוזיקלית של הזמר אלישע בירנבאום.

הכנסים התקיימו כחלק מהתפיסה החינוכית של מוסדות החמ"ד ברשת אורט, השואפת להעניק לכל תלמיד ותלמידה מעטפת וליווי אישי בצומת ההכרעה המשמעותי של סיום התיכון, תוך עידוד להמשך העמקה תורנית, בניין האישיות ובחירה במסלולי המשך ערכיים וחברתיים.

רז פרויליך, מנכ"ל רשת אורט: "בתי הספר הדתיים של רשת אורט מובילים חינוך המשלב מצוינות מדעית וטכנולוגית עם עולם ערכי עמוק, לימוד תורה ואהבת הארץ. אנו רואים זכות ושליחות של ממש בהכשרת התלמידים והתלמידות שלנו להיות בוגרים ובוגרות מעורבים ואכפתיים, שמהם יצמחו גם המנהיגים והמנהיגות של החברה הישראלית. החשיפה למגוון הישיבות, המדרשות והמכינות מעניקה להם כלים לבחור מתוך בשלות את המסלול שיעצב את דרכם, לקראת שירות משמעותי ותרומה לחברה ולמדינה".