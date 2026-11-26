הרב מלמד על החינוך ישיבת הר ברכה

ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב, הרב אליעזר מלמד, קורא להרחיב באופן משמעותי את מעגל אנשי החינוך ולהשתלב גם בבתי הספר הממלכתיים, מתוך תפיסה הרואה בחינוך את המפתח להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפני החברה הישראלית.

בשיחה בפודקאסט של ישיבת הר ברכה, בהנחיית הרב מאור קיים, ראש המכון של הישיבה, הציג הרב מלמד את הצורך בהגדלת מספר המורים במערכת החינוך.

"אני חושב שהיום צריכים עוד עשרת אלפים מורים, מעבר למה שיש עכשיו", אמר הרב מלמד והוסיף כי הצורך במורים אף גדול יותר. "גם בתי הספר הלא דתיים מחפשים מורים".

הרב הדגיש את חשיבות השתלבותם של מורים שידעו להנחיל לתלמידיהם ערכים מעולם התורה, תוך שמירה על כבוד הוריהם.

"מורים טובים, שלא מקוממים את הילדים נגד הוריהם, אלא להפך, מלמדים אותם לכבד את ההורים, ויחד עם זה לתת להם דברים טובים מהתורה. אני חושב שיאהבו אותם בחינוך הממלכתי גם, ולכן אנחנו צריכים הרבה מאוד מורים", אמר.

בהמשך השיחה התייחס הרב מלמד לשורה של אתגרים בחברה הישראלית, שלדבריו ניתן להתמודד עמם באמצעות השקעה בחינוך.

"אנחנו רואים המון בעיות שיש. כל הבעיות, הפתרון העמוק שלהן זה חינוך. כלומר, תורה וחינוך", הסביר.

הרב מנה בין היתר את האתגרים הנוגעים לשירות הצבאי, ליישוב הארץ, לעזרה לזולת ולחיי המשפחה, והדגיש את תרומתם של אנשי החינוך לכל אחד מהתחומים הללו.

"יש לנו בעיות של גיוס לצבא - עם מחנכים, החיילים היו יותר טובים. יש לנו בעיה של יישוב הארץ - עם מחנכים. יש בעיה של עזרה לזולת - עם מחנכים טובים. יש בעיה של זוגיות - עם מחנכים טובים, יותר משפחות טובות".

את דבריו חתם הרב מלמד במשפט המבטא את תפיסתו: "בקיצור, החינוך הוא הבסיס לכל".