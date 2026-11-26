הרב נריה על "אם אשכחך" שהנהיג לשיר בחופות ומנגינת "לכה דודי" ששרו בישיבה

בתיעוד שפרסם היום (חמישי) רפי קפלן, נשאל הרב נריה אם נכונה הטענה כי הוא שחיבר את המנגינות ל"אם אשכחך ירושלים" ול"לכה דודי".

הרב השיב בשלילה, אך סיפר על חלקו בהנהגת המנהג לשיר את הפסוק "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" תחת החופה.

לדברי הרב נריה, בעקבות יוזמה שעלתה לקראת החתונה של בתו חיה, הושר הפסוק תחת החופה במנגינה המוכרת, ביוזמת בתו. הרב העיד כי הייתה זו החתונה הראשונה בישראל שבה נהגו כך. "לא אני חיברתי את זה", הבהיר הרב נריה באשר למנגינה, והוסיף על המלחין: "אנחנו חייבים לו תודה, חיבר משהו יפה".

הרב סיפר כי מאז הלך המנהג ונפוץ יותר ויותר, עד שהשתרש בחתונות בני הציונות הדתית. בהמשך הריאיון התייחס הרב נריה למנגינת הפיוט "לכה דודי" שנהגו לשיר בישיבה, והסביר מדוע הקפיד לשיר אותו דווקא במנגינה שמחה ועליזה.

הרב סיפר כי נאבק בניסיון להכניס לישיבה מנגינה אחרת, בעלת אופי עצוב, שלדעתו אינה מתאימה לשמחת השבת.

"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה", שר הרב במהלך הריאיון והסביר כי מדובר ב"מנגינה עליזה, שמחה, מתאימה לשמחת שבת".

הרב נריה אף הביא את דברי חז"ל בספרי על הפסוק "וביום שמחתכם" - "אלו השבתות", כדי להמחיש את החשיבות שייחס לשמחה בעת קבלת השבת.