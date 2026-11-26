משחקה של הפועל באר שבע מול בשיקטאש הטורקית נעצר בשל אירועי אלימות בין אוהדים טורקיים למאבטחים.

אלופת ישראל מבירת הנגב מתארחת בשעה זו באצטדיון באטומי שבגיאורגיה במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית, מפעל הכדורגל השני בחשיבותו, את בשיקטאש הטורקית. האדומים מבירת הנגב מתארחים בגיאורגיה בשל היחסים הרעים בין ישראל לטורקיה וההחלטה לקיים את המשחק במגרש נייטרלי.

עוד קודם למשחק התעמתו האוהדים הטורקיים האנטישמיים עם מאבטחים מחוץ לאצטדיון שבגיאורגיה, לאחר שאלה הניפו דגלי אש"ף בצעדה שעמדה בסימן הצדעה לעזה.

זאת ועוד, כ-20 אלף אוהדי בשיקטאש שהגיעו לבאטומי לקראת המשחק הניפו שלט עליו נכתב "באטומי 82", כשהכוונה היא להציג את העיר הגאורגית כפרובינציה ה-82 של טורקיה, שלה 81 מחוזות. הכיתוב עורר זעם בקרב המקומיים, שראו בו פרובוקציה ופגיעה בריבונות המדינה מה שגרם למתיחות גדולה ולאלימות ברחובות בין האוהדים הטורקיים לאוהדים גיאורגיים מקומיים.

גם בתוך תחומי האצטדיון המצב לא נרגע, כאשר לאחר שהשחקנים הטורקיים סירבו ללחוץ את ידיהם של השחקנים הישראליים, בדקה ה-21 החלו עימותים על כר הדשא בין שחקני שתי הקבוצות.

כעבור 5 דקות העימותים עברו ליציעים כאשר אוהדים טורקיים שרו בגנות ישראל והחלו להתעמת עם מאבטחים גיאורגיים מקומיים.

כיסאות הושלכו, אוהד טורקי נפל מהיציע לדשא ופונה באלונקה וכרוז המשחק צרח לאוהדים הטורקיים לעצור את האלימות. גם ניסיונותיהם של השחקנים הטורקיים לעצור את האלימות לא עזר, כאשר חלק מהאוהדים הטורקיים פוזרו בכוח ע"י כוחות הביטחון וחלק חזרו באופן הדרגתי ליציע.

נכון לשעה זו שופט המשחק הורה לשחקני שתי הקבוצות לרדת מכר הדשא אל חדרי ההלבשה והמשחק נעצר בדקה ה-27.

34 דקות לאחר מכן חודש המשחק, כשמנגד אוהדי בשיקטאש תלו מחדש דגלי אש"ף ושלטים בגנות ישראל.

פיפ"א, ארגון הכדורגל האירופי שמתעלם שוב ושוב מאנטישמיות הטורקיים ומפגני השנאה היוקדת לישראל במשחקי הטורקיות באירופה, שוב ישתוק ויעלים עין?