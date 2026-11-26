צור גולדין, אחיו של סגן הדר גולדין הי"ד, שנפל ונחטף בידי חמאס במבצע "צוק איתן", מפרסם היום (חמישי) מחקר מקיף במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), שבו הוא מותח ביקורת נוקבת על מדיניות ממשלות ישראל בסוגיית החטופים בשנים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר ומציג שורה של המלצות להתמודדות עם טרור החטיפות בעתיד.

המאמר מבוסס על מחקר שערך גולדין במסגרת עבודת תזה באוניברסיטת הרווארד עבור מחלקת המדינה האמריקאית. המחקר כלל ראיונות עם בעלי תפקידים ישראלים ואמריקאים, בחינת מסמכים ממשלתיים וניתוח מהלכי המשא ומתן לאורך יותר מעשור.

לטענת גולדין, ההתנהלות הישראלית בתיק ארבעת החטופים - הדר גולדין, אורון שאול, אברה מנגיסטו והישאם א־סייד - תרמה להתפתחות משבר החטופים חסר התקדים בעקבות מתקפת 7 באוקטובר.

"הפחד מתשלום מחירים ניטרל גם כל היגיון להשית על חמאס מחיר על החזקת חטופים", כותב גולדין, ומסביר כי הטראומה מעסקת שליט הובילה את מקבלי ההחלטות להתמקד בצמצום מספר המחבלים שישוחררו, במקום בהפעלת מנופי לחץ על ארגון הטרור.

לדבריו, במשך תשע שנים ניהלה ישראל מדיניות של שיקום ופיתוח רצועת עזה, שבמסגרתה נכנס לרצועה מימון חיצוני בהיקף של לפחות 20 מיליארד דולר. במקביל הורחבו היתרי העבודה בישראל, קודמו מיזמי תשתיות והועברו כספים מקטר, מבלי שהמהלכים הללו הותנו בהשבת החטופים.

אחד הנתונים הבולטים במחקר הוא שחרורם של לפחות 677 אסירים ביטחוניים מורשעים בשנים שקדמו למתקפת 7 באוקטובר, במסגרת הליכים משפטיים ואינטרסים ביטחוניים אחרים, מבלי לקדם את השבת ארבעת החטופים.

"המדינה נמנעה משחרורם במסגרת עסקת השבה, אך גם לא שמרה בידיה את מלוא מאגר האסירים כנכס שניתן לעשות בו שימוש בתיק החטופים", הוא מציין.

גולדין חושף במאמר כי באוגוסט 2018 המליצו ראשי צה"ל, השב"כ והמוסד במשותף להתנות רכיבים בתהליכי השיקום והמימון הקטרי בהשבת החטופים. ההמלצה הוגשה לראש הממשלה, אך נדחתה והמימון הקטרי נמשך.

גם 19 סבבי תקיפות אוויריות ושלושה מבצעים מרכזיים ברצועה הסתיימו מבלי שהשבת החטופים נכללה בתנאי הפסקת האש.

"הזמן והסבלנות פעלו בכיוון ההפוך מזה שביקשה המדיניות להשיג", קובע גולדין. בעוד ישראל ניסתה לשחוק את ערכם של החטופים באמצעות הפגנת נכונות נמוכה לשלם עבורם, חמאס הטמיע את החטיפות בשיח הציבורי, התרבותי והחינוכי ברצועה והציג אותן כשיטה אסטרטגית מוצלחת.

בניתוח מלחמת חרבות ברזל קובע גולדין כי הלחץ הצבאי היה מנוף מרכזי בקידום עסקאות החטופים, לצד המאמץ המודיעיני והלחץ המדיני האמריקאי. עם זאת, במקרים שבהם הישגים צבאיים הפכו לתנאים שאינם נתונים למשא ומתן, הצטמצם מרחב ההסכמה והושבת החטופים התעכבה.

על פי נתוני המחקר, 168 חטופים שבו בחיים ו-87 הושבו כחללים. כ-95% מהחטופים ששבו בחיים שוחררו במסגרת הסכמים או בשחרור חד־צדדי, ואילו קרוב ל-60% מהחטופים החללים הושבו באמצעות מבצעי חילוץ. במסגרת ההסכמים שוחררו 4,094 עצורים ואסירים ביטחוניים, בהם 450 אסירי עולם.

גולדין מייחס חשיבות רבה גם למאבק משפחות החטופים ולפעילותן מול הממשל האמריקאי. לדבריו, השפעתה הבולטת של המחאה הייתה בהעברת המסר לחמאס כי המשך החזקת החטופים כרוך בהמשך המלחמה, ואילו שחרורם עשוי לסלול את הדרך לסיומה.

לצד זאת, הוא מותח ביקורת על העסקאות החלקיות ועל חלוקת החטופים לקטגוריות, שאפשרה לחמאס להמשיך ולהפעיל טרור פסיכולוגי על החברה הישראלית.

"הדיון על אודות שחרור קבוצות חטופים הביא באופן בלתי נמנע ל'תמחור' שונה כך שקטגוריות חטופים שונות נשאו תג מחיר שונה, באופן שהעצים את הטרור הפסיכולוגי של חמאס נגד החברה הישראלית".

גולדין עומד על ההבדל המהותי בין סיום מבצע "צוק איתן" בשנת 2014 לבין ההסכם שהושג באוקטובר 2025. בעוד שב-2014 ויתרה ישראל על מנוף הלחץ המרכזי שלה, סיום המלחמה, מבלי להבטיח את השבת החטופים, בהסכם האחרון נותרה השלמת ההסדר תלויה בהמשך תהליך השבתם.

במסגרת המלצותיו קורא גולדין להקים גוף ביטחוני בין־ארגוני, מקצועי וקבוע, שיהיה בעל סמכויות ומשאבים לניהול המערכה נגד טרור החטיפות בשגרה ובחירום, תוך צמצום תלותו בשיקולים פוליטיים ובחילופי ממשלות.

הוא מציע להוסיף לשני המסלולים המסורתיים להשבת חטופים - חילוץ צבאי ועסקה - מסלול שלישי, שבמסגרתו תנהל ישראל מערכה מתמשכת באמצעים כלכליים, מדיניים, צבאיים, משפטיים ותודעתיים נגד הארגון החוטף והגורמים התומכים בו, גם בתקופות שבהן המשא ומתן נמצא במבוי סתום.

גולדין מדגיש גם את חובת המדינה כלפי משפחות החטופים. "הגנת משפחות החטופים היא חלק מן המענה הביטחוני", הוא כותב. "מדיניות המפחיתה בפומבי את ערך ההשבה או מציגה את המשפחות כמכשול לקבלת החלטות משרתת את החוטף על ידי העמקת הבידוד והלחץ שעליהם בנויה שיטת הטרור".

בסיכום המחקר מציב גולדין בפני מקבלי ההחלטות בישראל יעד ברור: לשנות מן היסוד את משוואת החטיפות ולהעביר את כובד הלחץ מהחברה הישראלית אל ארגון הטרור.

"אסטרטגיה אפקטיבית ללוחמה בטרור החטיפות דורשת להפוך את משוואת החטיפה, כך שהחזקת חטופים תהווה 'נטל' עבור החוטף במקום 'נכס'. לשם כך, יש לקשור את עצם החזקת החטופים להטלת עלות מתמשכת הן על החוטף והן על המערכת התומכת בו".