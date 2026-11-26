הפגנת הפלג הירושלמי בכניסה לנמל התעופה בן גוריון הסתיימה הערב (חמישי), לאחר שהמפגינים הודיעו על פיזורה.

רשות שדות התעופה מסרה כי שער לוד-פתח תקווה נפתח מחדש לתנועת כלי רכב וכי לוח הטיסות מתנהל כסדרו.

מוקדם יותר חסמו מאות מפגינים את השער בשני הכיוונים במחאה על מעצר עריקים. במהלך החסימה התאפשרו הכניסה לנמל התעופה והיציאה ממנו דרך השער המהיר מכביש 1.

שוטרי מחוז מרכז ולוחמי מג"ב הגיעו למקום ופעלו לפתיחת הצירים.

לפי המשטרה, מפגינים חסמו כבישים בגופם וניסו לחסום גם אוטובוסים. במשטרה מסרו כי החסימות שיבשו את התנועה באזור וסיכנו את משתמשי הדרך.