צעדות מחוץ לאצטדיון ל"שחרור פלסטין", אווירה עויינת ביציעים ואלימות אוהדים שגרמה לעצירת המשחק ללמעלה מחצי שעה.

הפועל באר שבע רשמה הערב (חמישי) הפסד נוסף במפעל השני בחשיבותו בכדורגל האירופי, הליגה האירופית, כשהפסידה בבאטומי שבגיאורגיה 1:2 לבשיקטאש הטורקית שנאלצת לארח את משחקיה הביתיים מול יריבות ישראליות מחוץ למדינתה מאז טבח השבעה באוקטובר.

האדומים מבירת הנגב נאלצו הערב לעלות למשחק ללא שוערם הראשון אופיר מרציאנו הפצוע, אך מחליפו מרקו וולף עשה עבודה נהדרת כשמנע בגופו שערים במחצית הראשונה ואף עצר פנדל על סף ההפסקה.

לרוע מזלו, שחקני ההתקפה של באר שבע לא ניצלו זאת כדי לכבוש ובדקה ה-75 נכנע בפעם הראשונה.

בשיקטאש עוד הספיקה להכפיל פעמיים את התוצאה עד לסיום המשחק, כאשר שער אחד נפסל בטענת לנבדל אך השער השני אושר ורק איסט בדקה ה-93 צימק את התוצאה וסיים בטעם חמוץ את המשחק.

באר שבע נותרת עם נקודה אחת מחמישה משחקים במסגרת האירופית כשהיא עמוק בתחתית טבלת הליגה האירופית.