גם אחרי שניצחה את אלופת ישראל במסגרת המחזור החמישי של הליגה האירופית, קבוצת הכדורגל בשיקטאש הטורקית לא נרגעת.

אחרי שאוהדיה האלימים גרמו לעצירת המשחק הערב (חמישי) באצטדיון הכדורגל בבאטומי שבגיאורגיה למשך למעלה מחצי שעה, בבשיקטאש מתנערים מאלימות האוהדים ומעשיהם האנטישמיים שהובילו לאלימות וטוענים כי כוחות הביטחון הגיאורגיים הם האשמים.

"אנו מגנים בתוקף את השימוש בכוח בלתי מידתי מצד כוחות הביטחון נגד אוהדינו לפני ובמהלך המשחק מול הפועל באר שבע בליגה האירופית בבטומי, ומאחלים החלמה לאוהדינו שנפגעו באירועים", נכתב בהודעת המועדון הטורקי.

לדבריהם, מי שתומך והבטיח לעזור להם בניסיון להתנער מאלימות האוהדים שלה, הוא לא אחר מאשר נשיא טורקיה, ארדואן.

"אנו מביעים את תודתנו לנשיא המדינה, מר רג'פ טאיפ ארדואן, ששוחח עם נשיא המועדון שלנו, סרדאל אדאלי, הבהיר שהוא עוקב מקרוב אחר המצב ושלח את איחוליו לקהילת המועדון ולאוהדינו".

ובכל זאת, גם אחרי שהמשחק נגמר בניצחונם, המשיכו השחקנים וראשי המועדון הטרקים האנטישמיים לפעול בצורה לא ספורטיבית וכזו האסורה על פי תקנון אופ"א כשאלה ערבבו בין פוליטיקה וספורט.

היה זה כאשר שחקני בשיקטאש בהובלת הקפטן קוקצ'ו הצטלמו על רקע השלט שהונף באצטדיון על ידי האוהדים הטורקים אף שזה נאסר. בשלט נכתב: "מרד נגד הכיבוש, חירות לפלסטין". אם זה לא מספיק, אזי ששחקן אחר של הקבוצה הטורקית, לקח את דגל אש"ף ופרש אותו על השלט של אופ"א לצד המגרש. השחקן תיעד את התמונה וכתב בחשבון האינסטגרם שלו: "בשביל כל האנשים המדוכאים".

בראיון בסיום המשחק אמר קפטן הטורקים: "הצד שלנו ברור, אין צורך לומר יותר מדי. אנחנו תומך בערבים ואנחנו לצידם, ניצחנו בשבילם".