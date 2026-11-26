איש התקשורת עמיחי אתאלי התייחס לדיווחים על המגעים להקמת ממשלת מיעוט בהשתתפות המפלגות החרדיות ובתמיכת המפלגות הערביות.

בפוסט שפרסם פירט את חששותיו בסוגיות הבנייה בנגב, גיוס החרדים והחינוך, מתח ביקורת על שני הגושים וקרא לבנימין נתניהו להודיע כי יסכים לכהן שני ברוטציה.

אתאלי, שביקר בעבר את הממשלה על שלא קידמה חוק גיוס שיענה על צורכי הצבא ועל הנטל הכבד המוטל על אנשי המילואים, פתח בביקורת על המחיר שלדעתו ישלם הציבור הציוני אם תקום ממשלה כזו.

"הזיה מטורללת. עומדים למכור אותנו, הציבור הציוני, רוב מוחץ בקרב אזרחי ישראל", כתב. הוא הזהיר כי במסגרת המגעים עלולה להתקבל החלטה להכשיר בהיקף נרחב מבנים שנבנו ללא היתר בנגב, "העיקר להימנע משיתוף פעולה פנים ציוני".

משם עבר אתאלי לסוגיית הגיוס. הוא טען כי היענות לדרישות המפלגות החרדיות עלולה לעמוד בניגוד לצורכי הצבא ולפגוע במי ששירתו בצה"ל ובמשפחות ששולחות את ילדיהן לשירות.

בהמשך הזהיר כי את המחיר יישא גם הדור הבא, שאותו מחנך הציבור המשרת למעורבות אזרחית, לעבודה ולתשלום מסים. הוא הביע חשש שההסכמות יאפשרו למערכת החינוך החרדית להמשיך לפעול בלי להקנות לבוגריה כלים מספקים לפרנסה, וכי הנטל הכלכלי יוטל על אותם צעירים גם לאחר שחרורם מצה"ל.

"עומדים להפקיר את ילדינו, הדור הבא שאנחנו מגדלים להיות אזרחים מעורבים, יצרניים, משלמי מיסים ומחזיקים את קופת המדינה", כתב.

אתאלי הפנה ביקורת גם לנתניהו ולשותפיו בגוש הימין: "נתניהו הוא שותף בלתי נסבל, הוא עוקץ סדרתי. שותפיו האמוניים כביכול, הכשירו כל מעשה נבלה שלו, ועכשיו כל הגוש הימין, ובעצם כל אזרח ציוני בישראל, עומד לשלם את מחיר הנוכלויות השיטתיות שלו".

לשיטתו, המחיר על כך עלול להיות הקמת ממשלה שתפגע באינטרסים המשותפים גם למצביעי בצלאל סמוטריץ' וגם למצביעי נפתלי בנט.

בהמשך טען כי ראשי גוש האופוזיציה מעדיפים לקדם הסכמות עם "ח"כים חרדים אנטי ציוניים ועם ח"כים ערבים שהם לאומנים פלסטינים", בניגוד להתחייבויות שהציגו לציבור עד לא מכבר.

בסיום קרא אתאלי לנתניהו להודיע עוד הערב שהוא מוכן לכהן שני ברוטציה, ולגדי איזנקוט לשקול מחדש את המהלך שהוא מקדם.

הוא פנה גם לציבור הציוני וקרא לו להבין "שברגע זה העתיד פיזית מונח על הגריל".