כל מי שחרד באמת ובתמים לניקיון כפיה של ההנהגה הישראלית, אמור היה לשמוח השבוע לנוכח הבשורות מבית המשפט המחוזי בירושלים. וכי מה יכול לשמח אותו יותר מן האפשרות שהחשדות החמורים שהוטחו בראש ממשלת ישראל אינם מבוססים?

אך עם יד על הלב, ספק אם הבשורות הללו התקבלו בשמחה יתרה בקרב אותם גורמים שהקדישו בשנים האחרונות את מיטב זמנם ומרצם למאבק ב"שחיתות השלטונית".

שש שנים וחצי של משפט התנקזו לדיון קצר. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שנדרשה להתייצב בעצמה באולם בית המשפט, שמעה מפי שלושת השופטים - לאחר ששמעו את העדים ועיינו לעומק בחומר הראיות - המלצה לשקול לוותר על תיק 4000 בשלמותו, לצד ספק של ממש אם המעשים המיוחסים לנתניהו בתיק 2000 עולים בכלל כדי עבירה פלילית.

הבה ניזכר לרגע בממדי הדרמה הלאומית שהתחוללה כאן בעטיים של אותם תיקים. דור שלם של צעירים ישראלים התבגר במדינה שבה השאלה המרכזית בכל מערכת בחירות הייתה "רק ביבי" או "רק לא ביבי". מפלגות קמו ונפלו על רקע השאלה הזו. בריתות פוליטיות שנראו עד אז בלתי אפשריות נכרתו בשמה. חברויות קרובות נקטעו ומשפחות נקרעו. גם בקרב חובשי הכיפות היו מי שהסבירו לנו, בלהט אידיאולוגי, מדוע מבחינה ערכית ומוסרית אסור לשבת בממשלה בראשות נתניהו. מעניין מה הם חושבים היום על חלקם בסאגה הישראלית העגומה הזו.

הייתי שמח לראות דווקא את עמיתיי למקצוע, אלו שליוו באדיקות את תיקי נתניהו מראשיתם, פותחים כעת את הארכיון ומציגים לצופיהם את הכותרות הדרמטיות, ההדלפות מחדרי החקירות והפרשנויות הנחרצות - ומיד אחר כך משמיעים באוזניהם את דברי השופטת רבקה פרידמן-פלדמן מיום רביעי. זכותם וחובתם של עיתונאים לדווח על חשדות נגד ראש ממשלה, אך חלק מעמיתינו שכחו באותן שנים את ההבדל בין סיקור משפט לבין ניהולו. ולא סתם משפט, אלא משפט שדה.

הכותב הוא העורך הראשי של השבועון החרדי 'בקהילה'. לתגובות: shlomokook@gmail.com

במרוצת השנים קרה דבר מעניין: אנשים השקיעו כל כך הרבה מעצמם בתיקי נתניהו, עד שנוצר להם עניין אישי בתוצאות המשפט. פוליטיקאים בנו עליהם קריירות; פרשנים בנו עליהם מוניטין. במידה מסוימת, גם הם עומדים היום לדין, וזיכויו של נתניהו עלול להתפרש בעיניהם כהרשעתם שלהם.

דווקא מי שמערכת המשפט יקרה לליבו, צריך לתבוע בימים אלה מן היועצת המשפטית לממשלה לגלות אומץ ציבורי. גלי בהרב-מיארה לא הייתה זו שהחליטה להגיש את כתב האישום נגד נתניהו. במובן הזה, קל לה לכאורה מקודמה בתפקיד, אביחי מנדלבליט, להישיר מבט אל המציאות. אולם בינתיים חלפו שלוש שנים וחצי מאז שהשופטים הצביעו לראשונה על הקושי בהוכחת עבירת השוחד בתיק 4000, וגם שמה שלה כבר נקשר בהתעקשות על המשך ניהולו של התיק.

כעת נתונה בידיה ההזדמנות לתקן את מה שמסתמן כטעות היסטורית. מה יקרה אם תודיע היועצת המשפטית לממשלה לאזרחי ישראל כי לאחר בחינה מחודשת של חומר הראיות, ובהתחשב בעמדת השופטים, הגיעה למסקנה שאין מקום להמשיך לנהל חלק מן התיקים? האם תקרוס הדמוקרטיה הישראלית? האם ייחרב שלטון החוק? אדרבה. ייתכן שדווקא ביום שבו ייווכחו אזרחי ישראל כי המערכת המשפטית מסוגלת לתקן את טעויותיה שלה, יתחיל להשתקם אמונם בה. הרי מדי יום ביומו מייחסת הפרקליטות חשיבות מכרעת לשאלת קבלת האחריות של נאשמים על מעשיהם. האם הדרישה לקבלת אחריות אינה יפה גם למי שיושבים מצדו השני של אולם בית המשפט?

וזו אולי האירוניה הגדולה של השבוע: שלושה שופטים בישראל, בשר מבשרה של מערכת המשפט, מבקשים מראשי התביעה הכללית לעשות את מה שנחשב במשך שנים, בחוגים מסוימים, כמעט לקריאת תיגר על שלטון החוק - להטיל ספק בצדקת הגשתם של תיקי נתניהו.

במסכת כתובות (קה, ב), במסגרת הדיון באיסור נטילת שוחד, חושפים בפנינו חז"ל סוד גדול מנבכי נפש האדם. רבא מסביר כי משעה שקיבל הדיין שוחד מבעל הדין, נעשה הלה בעיניו כגופו, "ואין אדם רואה חובה לעצמו". דייקו בלשונם של חז"ל: החשש הוא שהדיין כלל לא יראה את האמת. הוא עשוי להיות משוכנע בכל נימי נפשו כי דין אמת הוא דן.

לאו דווקא מעטפה עם דולרים עלולה לעוור את עיניו של אדם. די לעיתים ביוקרתו המקצועית העומדת על הכף, בשמו הטוב או בכבודו האישי. וככל שהשקיע יותר מעצמו בעמדה מסוימת, כך גדלה נגיעתו האישית בניצחונה. ייתכן שבמרוצת שנות חקירותיו ומשפטו של נתניהו, החמצנו את אחד מסוגי השוחד המסוכנים ביותר: השוחד שאדם נותן לעצמו. ומפני השוחד הזה, גם מי שמופקדים על חקירת עבירות השוחד אינם מחוסנים.

הכותב הוא העורך הראשי של השבועון החרדי "בקהילה".