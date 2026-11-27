יותר מחמישה עשורים חלפו מאז מלחמת יום הכיפורים, אבל עבור עמנואל דמרי, שהיה אז נהג טנק בן 20 בחזית תעלת סואץ, המלחמה מעולם לא הסתיימה. הוא שרד פגיעת פגז מצרי בטנק שבו לחם, איבד חברים בקרבות הקשים וחזר הביתה עם פציעה שלא ניתן היה לראות מבחוץ.

"המלחמה לא עוזבת אותי לדקה", הוא אומר בריאיון לערוץ 7 במסגרת שבוע ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. "עד היום אין שינה בלילה שבין שבת לראשון, כי שם התחילה המלחמה".

דמרי, נכה צה"ל ממלחמת יום הכיפורים, שירת כנהג טנק בחטיבה 14. את ראש השנה של 1973 העביר במוצב המזח, סמוך לתעלת סואץ. כשחלק מחבריו יצאו הביתה, הוא נשאר במוצב. ביום הכיפורים התחלפו התפקידים והוא יצא לחופשה. חברו שלמה, ששירת כתותחן בטנק, עבר לשמש נהג.

כשהחלה המלחמה, חבריו נקלעו למארב ונהרגו. גופתו של שלמה אותרה רק כעבור ארבע שנים והובאה לקבורה בבית העלמין הצבאי בכפר סבא.

הוא שמע על פרוץ המלחמה כשהיה בבית. אחיו הצעיר סיפר לו שמחפשים חיילים, והוא נערך לחזור לחזית. רגע הפרידה מאביו נחרת בזיכרונו. האב, ניצול שואה שאותו הוא מתאר כאדם קשוח במיוחד, הזהיר אותו מפני המלחמה הצפויה.

כשהגיע לחזית הצטרף לצוות טנק שלא הכיר. לדבריו, כ־200 טנקיסטים השתתפו בכוח שאליו הגיע. הקרבות החלו כמעט מיד.ביום השלישי ללחימה, במהלך מארב לשיירה, פתח את תא הנהג והביט סביבו. לפתע שמע מישהו קורא בשמו. זה היה חבר קרוב, ששירת בטנק אחר.

"שמעתי מישהו צועק לי 'עמנואל, עמנואל'. זה היה חבר טוב שלי. קראתי לו בחזרה ושאלתי מה שלומו. הוא אמר לי 'אנחנו הולכים לפגוע בהם'".

כעבור רגעים נפגע חברו מטיל ונהרג. "ואז נפתחו ארובות השמיים, עם קטיושות וטנקים ותותחים ומטוסים. היה גיהינום", הוא משחזר. "אמרו לי לחזור לטנק במהירות".

דמרי מתאר כיצד פעלו תחת האש כדי להמשיך בלחימה. "הגנים של אבא שלי, ניצול שואה שלא ידע מה זה פחד, התעוררו אצלי", הוא אומר. "קשרנו את ההרוג והטנק נסע".

הקרבות נמשכו כשלושה שבועות. באחד הלילות, בעת שהכוח שהה בחניון, הבחין דמרי בטנק מצרי. תותחן הטנק הספיק לירות פגז שפגע בתא הנהג שלו. "בבוקר ראינו את החור שהיה בתא הנהג. ניצלתי", הוא מספר.

הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני והמשיך בלחימה. רק בסיום המלחמה, לאחר שבועות של מאמץ כמעט ללא מזון ומנוחה, קרס. "בסוף המלחמה הייתי באפיסת כוחות. שלושה שבועות לא אכלתי כמעט אוכל", הוא נזכר. "התעוררתי בבית החולים אסף הרופא".

הפגיעה הגופנית לא הייתה קשה, לדבריו, אך המראות והאובדן ליוו אותו מאז. הוא המשיך בשירות מילואים וניסה לנהל חיים רגילים, בעוד השלכות המלחמה ממשיכות להשפיע על שנתו ועל מצבו הנפשי.

דמרי מספר כי רק כעבור כ-50 שנה זכה להכרה בפוסט־טראומה שממנה הוא סובל. כיום הוא מטופל באמצעות אגף השיקום ונפגש אחת לשבוע עם פסיכולוג.

גם אירועים ביטחוניים עכשוויים מחזירים אותו אל חוויות המלחמה. לדבריו, פגיעת הטיל האיראני בבאר שבע, שבה נהרגו ארבעה בני אדם, התרחשה סמוך לביתו. הפיצוץ העז הציף מחדש זיכרונות מהחזית והחמיר את מצבו. בעקבות הפגיעה נאלץ להתפנות מביתו למשך שלושה חודשים, ורק לאחרונה שב אליו בתום השיפוצים.

הוא מספר על קשיי שינה קשים, על חלומות חוזרים ועל תחושת איום שאינה מרפה. "לא ישנים כמעט. בזכות כל מיני עזרים אני מצליח להירדם", הוא מתאר.

כששאל לאחרונה את הפסיכולוג המטפל בו עד מתי יימשך הטיפול, קיבל תשובה שהמחישה עבורו את עומק ההתמודדות: "עד מאה ועשרים".

דמרי חוזר גם לשנים הראשונות שלאחר מלחמת יום הכיפורים, אז השתתף עם לוחמים נוספים בניסיונות לטפל בטראומה באמצעות מחקר וטיפולים שהיו, לדבריו, בראשית דרכם. "אחרי המלחמה היינו קבוצה של חיילים וחיילת אחת שעשו עלינו 'ניסויים' עם פרופסור מאוניברסיטת תל אביב כדי לטפל בטראומה", הוא מספר. "45 שנים היינו אנשים שקופים".

לדבריו, הפער בין היחס שקיבלו פצועי הנפש בדורו לבין המענה הניתן כיום ללוחמים הוא משמעותי. הוא מציין כי לוחמים במלחמה הנוכחית פוגשים אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש כבר במהלך השירות ולאחר יציאה מהלחימה להתרעננות. "בזכותנו היום מטפלים בחיילים גם בשטח".

אף שההתמודדות נמשכת, דמרי אינו מסתגר בביתו. בימי שלישי הוא משתתף בקבוצה טיפולית בתל השומר עם לוחמים ממלחמת ששת הימים וממלחמת יום הכיפורים. לצד הטיפול, הוא מוצא מפלט בטבע. "התרפיה שלי היא בטבע. אני נוסע הרבה לים, לטבע, ליערות", הוא מספר.

בשנים האחרונות הפך גם את סיפורו האישי לכלי לסיוע לאחרים. הוא נוסע מיוזמתו לבתי ספר, ליחידות צבאיות ולקבוצות שונות, ומספר על הקרבות, על החברים שלא שבו ועל החיים עם פוסט־טראומה. בשבוע האחרון הספיק להרצות במספר רב של בתי ספר והוא מודה כי ההרצאות אינן קלות עבורו. כל חזרה לזיכרונות המלחמה דורשת ממנו מאמץ נפשי ניכר, ולאחר כל מפגש הוא זקוק לזמן התאוששות.

"כל הרצאה לוקחת ממני המון כוח, אבל זה מתחייב", הוא אומר. "כשאני חוזר אני עושה מדיטציה, מכבה פלאפונים, שעתיים־שלוש ממלא את המצברים וממשיך. כך חיים מיום ליום".

לאחרונה נפגש גם עם שני לוחמים ממלחמת חרבות ברזל שהתמודדו עם פוסט־טראומה. הוא ישב עמם, שיתף אותם בניסיונו וניסה להעניק להם כלים להמשך הדרך. כדוגמה להתמודדות האישית שלו הוא מזכיר את העובדה שהשלים תואר אקדמי אחרי 41 שנה. מבחינתו, עצם ההתמדה והיכולת להמשיך להציב מטרות היו חלק חשוב מהדרך שעבר.

על אף הקשיים, הוא מבקש להעביר ללוחמים הצעירים מסר של תקווה. את ההשקפה הזאת הוא מייחס לאביו, האיש שממנו נפרד בדרכו לחזית ושדבריו ממשיכים ללוות אותו גם היום. "האני מאמין שלי תמיד אופטימי", אומר דמרי. "דווקא בזכות האבא הכי קשוח, שאמר לי: 'אל תתמקד במה שהיה לך אתמול ואל תיקח אותו למחר. פתח דף חדש, תמיד זורחת השמש ותמיד יש אור'. זה נכון - "הכול תלוי בך ואיך אתה מסתכל על החיים. תזכור שעם כל הקושי, אתה בסוף מגיע ליעד".