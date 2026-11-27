השבעת ממשלת איזנקוט בשבוע הבא, ככל שתצא לפועל, תעמוד בסימן פרדוקס פוליטי מרהיב. בשעה שראשי גוש השינוי יחגגו את ניצחונם הגדול, הם יניחו את היסודות לתבוסתם.

ליברמן יעמיד למבחן את נכסיו האלקטורליים, יהדות התורה את נכסיה האסטרטגיים, ואיזנקוט ומפלגת ישר יזכו לרגע של תהילה. אלא שתהילה פוליטית נוטה להתנדף במהירות שבה בורח האוויר מבלון הליום מנוקב. תשאלו את בני גנץ.

זהו הכשל המכונן של הממשלה המתגבשת. ברגע שבו יושג היעד הנכסף, כמעט המקודש, סילוק נתניהו מכס השלטון, ימוצה המכנה המשותף המרכזי שלשמו הוקמה הממשלה. תם הדבק המאחד, ומתחילות המחלוקות המפרידות. מרגע זה יידרשו השותפים להכריע בעניינים שבהם כל אחד מהם מחזיק בעמדה הפוכה מזו של שכנו לשולחן הממשלה.

עזה, חוק הגיוס, עבודות תשתית בשבת, ההתיישבות ביהודה ושומרון או תקציב הישיבות. אפשר לערוך הגרלה בין הסוגיות. חומר הנפץ כבר מונח ביסודות הבניין; המציאות הישראלית מספקת ניצוצות בשפע.

הכישלון המהדהד של ממשלת בנט-לפיד בשנת 2022 ניצב כתמרור אזהרה ענק. שנה אחת בלבד החזיקה מעמד הממשלה שהבטיחה להוכיח כי אפשר להתעלות מעל המחלוקות האידיאולוגיות. בסופו של דבר, אפילו הארכת תקנות יהודה ושומרון הייתה משימה גדולה מכפי יכולתה. וכל זה בלי יהדות התורה, בלי ש"ס ובלי המאבק הפנים־קואליציוני על גיוס החרדים.

כעת מבקשים לשחזר את הניסוי, בתוספת נדיבה של כל המרכיבים שהושארו מחוץ למעבדה בפעם הקודמת. יהדות התורה וגלעד קריב, ליברמן והחרדים, בנט והשמאל האידיאולוגי, ובתווך המפלגות הערביות כרשת ביטחון. אוקסימורון פוליטי, אריתמטי ומהותי, המשווק לציבור כיצירת מופת של אחריות לאומית.

ליברמן בנה במשך שנים את מעמדו הפוליטי על המאבק בפטור מגיוס לחרדים. עכשיו הוא נדרש להסביר לבוחריו מדוע הסדר כניעה עם החרדים הוא לפתע המפתח לתיקון המדינה. מסתבר שגם לעקרונות ברזל יש טמפרטורת התכה; קוראים לה רק לא ביבי.

יהדות התורה עומדת בפני עסקה המגלמת את כל המרכיבים של השמדת ערך פוליטית. היא נדרשת להקריב ברית אסטרטגית בת עשרות שנים עם המחנה הלאומי תמורת שיק דחוי (וספק אם הוא בר־כיסוי), המשוך על חשבונה של ממשלה חסרת רוב עצמאי. את המחיר היא משלמת במזומן ביום ההשבעה; את התמורה מבטיחים לה בתשלומים.

חוק גיוס צריך לעבור בכנסת, לצלוח את בג"ץ ולעמוד במבחן היישום. בינתיים, חלקים בציבור החרדי, המזוהים עמוקות עם הימין, יידרשו לבלוע את הצפרדע הפוליטית שמגישה להם הנהגתם. ולקינוח, מרגע שתסייע יהדות התורה לאיזנקוט להיכנס ללשכת ראש הממשלה, תיפתח בפניו האפשרות המפתה לוותר על שירותיה ולהישען על המפלגות הערביות.

את הגשר שמאחוריה היא שורפת בטרם הבטיחה את הגשר שלפניה. עסקה פוליטית לתפארת.

גם איזנקוט ומפלגת ישר צריכים לעיין באלבום התמונות של בני גנץ. לא חלפו שלוש שנים מאז התנוססה מפלגתו בסקרים עם קרוב לארבעים מנדטים, וגנץ הוצג כראש הממשלה הבא. בבחירות האחרונות הוא אפילו לא התמודד. בפוליטיקה הישראלית המרחק בין הבטחה לאומית להערת שוליים היסטורית קצר להפליא.

איזנקוט זוכה כעת להון פוליטי אדיר מעצם היותו האלטרנטיבה לנתניהו. מרגע שיהפוך לראש הממשלה, יימדד על פי ביצועיו. במקום ליהנות מחולשות יריבו, יידרש להתמודד עם חולשות ממשלתו. במקום להבטיח הכרעות, יידרש להכריע.

חלק משמעותי מבוחרי גוש השינוי ביקשו להחליף ראש ממשלה, לא לשנות אידיאולוגיה. הם לא העניקו לנבחריהם ייפוי כוח בלתי חוזר להמיר את השקפת עולמם בכיסאות סביב שולחן הממשלה. הפער הזה בין המנדט הציבורי לבין העסקה הקואליציונית הוא לב הסיכון האלקטורלי שנוטלות על עצמן מפלגות הגוש.

ונתניהו? הוא יכול להסתפק בתפקיד הצופה מן הצד. ממשלה הנשענת על אינטרסים מנוגדים מספקת לאופוזיציה חומר עבודה נפיץ ומיידי, ללא צורך במאמץ מיוחד.

ולאופטימיסטים שבחבורה, הנה תאריך שכדאי לסמן ביומן. תקנות יהודה ושומרון המפורסמות פוקעות ב־15 בפברואר 2028. אותן תקנות שהביאו את ממשלת השינוי הקודמת אל סף קברה. הנה אפוא תאריך תפוגה אירוני לממשלת השינוי החדשה, בהנחה הנדיבה שתצליח בכלל להגיע עד אליו.

אפשר לצרף מנדטים; אי אפשר לחבר באמצעותם השקפות עולם סותרות. החלפת נתניהו היא יעד פוליטי, לא תוכנית עבודה, לא מדיניות ביטחונית ולא חזון לאומי.

בימים אלה עוסקים איזנקוט ושותפיו בהכנת התפאורה החגיגית לטקס ההשבעה. אפשר כבר להכין גם את ארון הקבורה המפואר של הממשלה.

נדיר שממשלה מגיעה לחדר הלידה כשבחיקה כבר מונחת תעודת הפטירה שלה.