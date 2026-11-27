צעירה בת 19 נרצחה הלילה (שישי) בבאר שבע. צוותי מד"א שהוזעקו לזירת האירוע מצאו אותה שרועה על הכביש, כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מפציעות קשות.

לאחר שהעניקו לה טיפול רפואי ראשוני, פינו אותה לבית החולים סורוקה במצב קשה ולא יציב, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע - שבוצע ככל הנראה - על רקע פלילי.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, מוחמוד קסום, והחובש הבכיר יאיר רוזוליו סיפרו על המצב שבו מצאו אותה ועל פעולות ההצלה שביצעו. "כשהגענו הובילו אותנו אל נערה ששכבה על הכביש לאחר שנפצעה באירוע אלימות. היא הייתה מעורפלת הכרה, כשהיא סובלת מפציעות חודרות", סיפרו השניים.

"הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני במקום ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב", מסרו אנשי הצוות.

במקביל לפעולות ההצלה, הגיעו לזירת הירי שוטרי תחנת באר שבע והחלו בבדיקת נסיבות האירוע. השוטרים אספו ממצאים וראיות מהזירה ופתחו בסריקות נרחבות בניסיון לאתר את החשודים במעורבות בירי.