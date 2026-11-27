ראש מועצת שומרון יוסי דגן הגיב לחשיפת מעצר המחבל שאיים ברצח נגדו וכנגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', השרה אורית סטרוק וסגן ראש עיריית ירושלים אריה קינג.

"המחבל וחבריו הברברים הם העבר, אנחנו היהודים מהווים את העתיד כאן. אני מבטיח למחבל הנאלח הזה לבנות את השומרון וכל ארץ ישראל עוד יותר. אנחנו יהודים והארץ הזו שייכת לנו", הצהיר ראש המועצה.

הוא הוסיף כי "על כל ניסיון להפחיד אותנו נשיב בעוד בנייה, בעוד משפחות ובעוד יישובים. עם ישראל יפעל בנחישות ובאמונה וינצח את האוייב הברברי".

ראש מועצת שומרון הודה למשטרת ישראל ולחוקרי ימ"ר ירושלים על פעילותם הנחושה וקרא למיצוי הדין עם החשוד.

אתמול הותר לפרסום כי ימ"ר ירושלים השלימה את חקירתו של המחבל שאיים על דגן, תושב חברון בן 20. החשוד נעצר לפני כשבוע בפעילות משותפת של המשטרה וכוחות צה"ל.