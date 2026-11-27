האם יהודים באמת אוהבים כסף?

הרב אלעזר לוונטהל עוסק בטור וידאו חדש לפרשת וישלח ביחס היהדות לכסף ולעושר, ומצביע על הסתירה לכאורה בהתנהלותו של יעקב אבינו, שמצד אחד מקפיד לשמור על רכושו ומצד שני מוכן לוותר על הון רב כדי לפייס את אחיו עשיו.

"אומרים שיהודים אוהבים כסף. האם זה נכון? עיון קל בתנ"ך מגלה שאבותינו היו עשירים גדולים", פותח הרב לוונטהל ומביא את הפסוקים המתארים את עושרם של אברהם, יצחק ויעקב.

גם בפנייתו של יעקב ללבן בפרשה הקודמת, שבה הוא שואל "מתי אעשה גם אנכי לביתי?", מזהה הרב את שאיפתו של יעקב לבסס את מצבה הכלכלי של משפחתו.

בפרשת וישלח חוזר יעקב על עקבותיו במעבר יבוק כדי להביא פכים קטנים. הרב לוונטהל מזכיר בהקשר זה את דברי חז"ל שלפיהם ממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם.

אלא שאותו יעקב שולח לעשיו מנחה גדולה, ואף מתעקש שאחיו יקבל אותה לאחר שזה מבקש לוותר עליה. "למה אתה מוותר כל כך בקלות על הכסף שכל כך התאמצת להרוויח?", שואל הרב לוונטהל.

לדבריו, התנהלותו של יעקב מלמדת על מקומו של הכסף בחיי האדם ועל המטרות שאותן הוא נועד לשרת.

"כסף זה דבר מתוק, זה דבר טוב. הוא יכול להביא לנו רווחה נפשית, יכול לעזור לנו להגשים את הייעוד שלנו בעולם, יכול להביא אותנו לעמדת השפעה שבה נוכל לתקן עולם. מצד שני, חייבים לדעת גם מתי לשחרר".

הרב לוונטהל מסביר כי בעוד שיעקב מבקש להשתמש בהונו כדי לפייס את אחיו לאחר לקיחת הברכות, גם בחיינו אנו יכולים להפנות את הכסף למטרות ראויות, ובהן צדקה, מעשרות וסיוע לנזקקים.

"הוא מלמד אותנו שהכסף לא נועד בשביל להצטבר בחשבון הבנק שלנו, אלא בשביל שנשתמש בו ונשקיע אותו בצורה נכונה", אומר הרב לוונטהל ומסיים בברכה: "הלוואי שנצבור הרבה הון, הרבה כסף, נהיה עשירים, אבל בבוא העת נדע גם לשחרר".