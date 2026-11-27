אנחנו נכנסים לשבת כש"הסורים כבר על הגדרות". לא באמת הסורים, רק "גוש הנאכבה".

חלקו כבר בתוך הגדרות - בתוך הממשלה ממש, עם שליטה ישירה בסמכויות ובמנגנונים הקובעים את עתיד הנגב, הגליל וירושלים, את תקציב המדינה (כולל תקציב הביטחון), את השמירה על ביטחונה ועל קרקעותיה (או את הפקרתם), וחלקו יחזיק את הממשלה מבחוץ באמצעות "רשת ביטחון" (ביטחון, אומרים לכם) וינהל אותה באמצעות מנגנוני סחיטה.

מנסור עבאס, אבי שיטת הג'יהאד המנומס, ואחמד טיבי, מהלל השאהידים, ישתפו פעולה כמו בדואט נפלא, ואף יתחרו ביניהם בשאלה איזה משני האמצעים - השליטה או הסחיטה - יביא יותר תועלת במערכה האזרחית, שמטרתה להפוך את ישראל לשבויה בידי אויביה מבית.

כל הכותרות זועקות את האירוע הנורא הזה, המתקדם בקצב אש לנגד עינינו. כל הסימנים המעידים עליו קיימים, ובכל זאת אין אפילו כוננות עם שחר: כל חברי הכנסת של "גוש השינוי" שקטים ורגועים, כאילו מדובר בתהליך לגיטימי ותקין, שאינו מסכן את מדינת ישראל - לא בהיבט הביטחוני, לא בהיבט הריבוני והמשילותי ולא בהיבט הזהותי שלה כמדינת הלאום היחידה של העם היהודי, חלום כל הדורות. הדתיים שבהם יתפללו בשבת בבית הכנסת את התפילה לשלום המדינה, כאילו אינם מתעתדים בשבוע הבא לפגוע אנושות בשלום המדינה ולהצביע בעד הקמת ממשלה עם אויבינו, שכולם, בלא יוצא מן הכלל, מכנים את עצמם "פלסטינים" ואת מדינתנו, "ראשית צמיחת גאולתנו", מכנים "אסון".

צריך להיכנס לאתרי החזון של השמאל ("תלם" ו"קרן ברל קצנלסון") כדי להבין שמבחינתם, ממשלת אוסלו של 1992 היא ה"מודל": לממשלה המבוססת, במהותה, על תלות בגוש הנאכבה, כמו הממשלה ההיא, יש סיכויים רבים להגיע ל"הישגים היסטוריים" ולהכניס את מדינת ישראל לתהליכים שלא ניתן יהיה לחזור מהם.

ממשלה כזו היא הדרך היחידה של השמאל הפרוגרסיבי להגיע לשלטון, וטוב שכך, משום שדווקא התלות הזו היא שתביא לתוצאות משמעותיות והיסטוריות - כך מסבירים שם, בלי גרם של בושה. הכול כתוב שם, צריך רק לקרוא. כשם שצריך רק לקרוא את ההצהרות הברורות בערבית של ה"שותפים" כדי להבין עד כמה הם אכן אויבים. הכול כתוב, גלוי וידוע, ובכל זאת - הכול רגוע.

אז איך זה קורה? איך ייתכן ששרון שרעבי, שלפני פחות משבועיים הצהיר שהוא "שולל תמיכה של הסיעות הערביות, מבפנים ובמחוץ", כי "כולם מבחינתי תומכי טרור", עומד להצביע בניגוד מוחלט להבטחתו שלו? ומתן כהנא, שהבטיח "לעמוד על הרגליים האחוריות" כדי ש"תומכי טרור לא ישבו בממשלה" - יושב בנחת על כיסאו הרם, שנקנה בקולותיהם? וחילי טרופר, שאחרי הבחירות חזר והבטיח שישב רק עם מי שרואה בחמאס ארגון טרור שיש לפעול להשמדתו - עדיין לא הודיע שלא יצביע בעד ממשלה כזו? איך קורה ששירה שפירא נערכת להרים את ידה בעד ממשלה שתהיה תלויה בתומכי המחבלים שרצחו את בנה הגיבור, הי"ד? ואליסף פרץ, ששני אחיו, הי"ד, נלחמו בגבורה למען המדינה, אינו מוצא את הגבורה הנדרשת כדי לעמוד מול הסכנה הזו ולומר: "עד כאן!"?

איך מצליחים חברי כנסת ציונים להגיע לשפל המדרגה הזה - מסירת מדינת ישראל לידי אויביה, בידיהם ממש? לא בטעות, לא במחדל, אלא ב"קום ועשה" ובדעה צלולה. איך הם מצליחים לשמוע את ח"כ בכר עוואודה (מספר 4 ב"משותפת") מבהיר (רק אתמול!) כי סיעתו "תתנגד לכל מלחמה נגד בני עמנו", ולא להתחלחל משותפות שתכבול את ידיהם ותמנע מהם להגן על בני עמנו שלנו? מה קורה כאן? ובכלל, מי היה מאמין שהקמת ממשלה עם אויבים תתאפשר אחרי השביעי באוקטובר?

אין ספק: יש מי שעובדים קשה מאוד על נרמול הצעד המסוכן הזה ועל הרגעתם והרדמתם של חברי הכנסת, שאמורים לתרום לו הן את אצבעותיהם והן את הלגיטימציה שדווקא הם מביאים איתם. לשם כך נזרקות אל הזירה הפוליטית מטבעות לשון שקריות כמו "ממשלת רוב יהודי", שאיננה אלא ממשלת מיעוט התלויה באויבי העם היהודי; לשם כך ננזפים ומסולקים מהמליאה חברי כנסת המעזים לכנות את חברי הכנסת של גוש הנאכבה "תומכי טרור"; לשם כך מוקעים כ"גזענים" כל המתנגדים לממשלה כזו; ומעל הכול, לשם כך מתפרסמות בעיתונים מודעות ענק בכותרת "בית אחד, הרבה דעות" ובסיומת "גאים בכם, גם אם חושבים אחרת" - כאילו מדובר בחילוקי דעות לגיטימיים, ולא בחברי כנסת המפנים עורף לדעותיהם שלהם, אותן דעות שרק לאחרונה לא היססו להביע בקולם, בקול גדול, להתחייב להן ולבקש בעבורן את תמיכת המצביעים.

בהקדמתו לפרשת וישלח כותב הרמב"ן על הפסוק "כה אמר עבדך יעקב": "ועל דעתי גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום. כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים, ומהם שבאו ברומא, והיא היתה סיבת נפילתנו בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים".

הסיפור המפורסם בספרים, שאליו מפנה הרמב"ן, הוא סיפור ההשתלטות הרומית על המדינה היהודית העצמאית בתקופת בית שני, והוא מובא בספר "מלחמות היהודים" של יוסף בן מתתיהו. דריסת הרגל של רומא בארץ ישראל החלה לאחר מותה של שלומציון החשמונאית, מלכת יהודה, כאשר שני בניה, יוחנן הורקנוס ויהודה אריסטובלוס, נלחמו ביניהם על השלטון. אריסטובלוס היה חזק יותר, והורקנוס, שלא רצה בשום אופן לוותר, פנה למצביא הרומי פומפיאוס וביקש ממנו להתערב לטובתו. פומפיאוס אכן התערב, והורקנוס לכאורה הרוויח, אבל עם ישראל ספג הפסד נורא, כיוון שמכאן ואילך הלכה וגברה התערבותה של רומא בענייניה הפנימיים של ממלכת החשמונאים, עד ששיעבדה אותה לגמרי, ובסופו של התהליך הביאה גם לחורבנה.

בעוד שבוע בדיוק, כשנדליק את הנר הראשון של חנוכה ונאמר "על הניסים", ניזכר בדברי הרמב"ם, שלפיהם עיקר נס חנוכה היה ש"חזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה". חשוב שנזכור ונזכיר כבר עכשיו כי הנס הנפלא הזה, נס תקומתה ועצמאותה של מדינת היהודים בימי החשמונאים ובזכות גבורתם, בא אל קצו בתהליך נורא של הרס עצמי בידי בית חשמונאי עצמו, בגלל החלטה אומללה להזמין את האויבים להכריע במחלוקת בין אחים.

זו בדיוק הסכנה המאיימת עלינו, אם כי באמצעים אחרים: לא השתלטות חיצונית בכוח הנשק, אלא השתלטות מבפנים בכוח מנגנוני השלטון, פגיעה אנושה ביכולתה של ישראל להתמודד עם האיומים החיצוניים והפיכתה למדינת כל אזרחיה ושני לאומיה. את הלקח ההיסטורי הנורא הזה, הניצב כתמרור אזהרה ענק מהימים ההם לזמן הזה, חשוב שנזכור כדי שלא נחזור על אותה טעות, חלילה.

ראוי שכולנו נפנה מעומק הלב אל אותם חברי כנסת שאנו יודעים בבירור כי דעתם כדעתנו, נציב בפניהם מראה ונפציר בהם לפעול בהתאם לעמדותיהם שלהם ולהבטחותיהם, לעמוד איתן ולא להסכים לחזור על טעויות העבר, שכבר הביאו עלינו חורבן.