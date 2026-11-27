טור הוידאו של הרב שמואל רסקין בית חב"ד קרן אור בודפשט

מסופר על אדם שהמזל לא האיר לו פנים. כל מה שניסה לעשות בחיים לא הצליח, הוא היה מהלך מדוכא ועצוב, וגם האנשים שסביבו לא האירו לו פנים. יום אחד החליט אותו אדם שהסיבה לכישלונותיו ולחוסר החביבות של הסביבה היא הכובע הישן שלראשו. הוא גמר אומר בליבו לגשת לחנות כובעים ולהשקיע סכום כסף נכבד בכובע חדש.

נכנס האדון לחנות, מדד כובע יקר ומרשים, שילם עליו ויצא החוצה נרגש ומרומם. מיד כשיצא לרחוב, פגש חבר ותיק. הוא ניגש אליו בחיוך רחב ואמר: "שלום, מה שלומך?", והחבר השיב לו במאור פנים ובחביבות. "איזה יופי", חשב לעצמו, "רק קניתי כובע חדש, וכבר מאירים לי פנים!" הוא עלה לאוטובוס, בירך את הנהג לשלום בחיוך, והנהג השיב לו בחביבות. כך נהגה כל הסביבה כלפיו לאורך הדרך.

כשהגיע הביתה ופתח את הדלת, קרא בשמחה שלום לאשתו. היא הביטה בו בהפתעה ואמרה: "איזה יופי, כמה כיף לראות אותך קורן ומואר כל כך!". והוא אמר בליבו: "תראה מה שהכובע החדש הזה עושה לי". רגע לאחר מכן צלצל הטלפון. הוא הרים את השפופרת וחשב לעצמו: "הנה, בזכות הכובע החדש אפילו מחפשים אותי!". על הקו היה מוכר החנות, שאמר לו: "אדוני היקר, שכחת את הכובע החדש שלך אצלנו בחנות...".

מסתבר שלא מה ששמים על הראש משנה את המציאות, אלא מה שמתחולל בתוך הראש. וכפי שמלמד אותנו הזוהר הקדוש, האותיות בשמחה הן בדיוק אותן אותיות של מחשבה. "תחשוב טוב ויהיה טוב"

את הסיפור הזה סיפרתי היום בשיעור תניא. בעל התניא הקדיש פרקים רבים כדי ללמד אותנו כמה חיוני להיות בשמחה. לכל אחד מאיתנו יש שליחות בעולם הזה - "ואני נבראתי לשמש את קוני".

רעיון זה מרומז גם בפרשת השבוע: "וישלח יעקב מלאכים". לקראת פגישתו של יעקב עם עשיו, הוא שולח אליו מלאכים, ורש"י מפרש: "מלאכים ממש". על כך אומר המגיד ממזריטש: את ה"ממש" של המלאכים שלח יעקב אל עשיו, אבל רוחניותם נשארה אצלו. כלומר, יעקב שלח אל עשיו רק את החלק החומרי והתחתון של המלאכים, בעוד שאת הצד הרוחני שבהם השאיר קרוב אליו.

שליחות זו נושאת בתוכה הוראה לכל יהודי בכל הדורות. כשם שיעקב אבינו שלח לעשיו "מלאכים ממש" כדי לזככו ולתקנו, כך שולח הקב"ה את נשמתו של כל יהודי אל העולם הזה הגשמי, כדי לברר ולזכך אותו.

יעקב אבינו מלמד אותנו שהדרך להצליח בשליחות זו היא כאשר רק ה"ממש" של הנשמה עוסק בענייני העולם, ואילו עיקר עניינה ורוחניותה נשארים דבוקים בקדושה האלוקית.

נזכור תמיד שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא ושבקרבנו פועמת נפש אלוקית. הידיעה הזו תעזור לנו להתגבר על כל הקשיים ולהיאבק שלא ליפול לעצבות. שהרי היצר הרע מנסה תמיד למשוך אותנו לעצבות; וכשאנו נאבקים ולא מוותרים, אנו זוכים לנצח בכל רגע מחדש.

ביום ראשון הקרוב נציין את ראש השנה לחסידות, י"ט בכסלו - חג הגאולה.

אני רוצה לברך את כולכם שתהיה לנו שנה טובה בדרכי החסידות ובלימוד החסידות.

והמלצה מכל הלב: תלמדו תניא זה משנה חיים.