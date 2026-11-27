על ארגז הצעצועים הקטן בבית משפחת ויינשטיין כתובים שמות הילדים: אורה, אייל, איתן, טליה ונועם. את שמו של ליעם, בן השנתיים, הוריו עוד לא הספיקו להוסיף.

בהלוויה, כשאביו ג'יי נפרד ממנו, הוא הבטיח שעכשיו גם שמו ייכתב שם. "לעולם לא נשכח אותך", אמר.

ליעם ירוחם ויינשטיין ז"ל הובא למנוחות אתמול בבית העלמין במישור אדומים, פחות מיממה לאחר מותו במעלה אדומים. במשטרה בודקים חשד כי נדרס בתאונת פגע וברח.

האב סיפר איך ליעם היה רץ לחבק את אחיו כשהיו חוזרים הביתה, וכמה אהבו לשחק איתו. "הם התמלאו בשמחה כשהיית בסביבה", אמר לו. הוא נזכר גם בלילה הראשון שבו ליעם ישן בלי אחד מהוריו, ובהבטחה שנתנו לו לפני שנרדם: "אל תדאג, אנחנו נהיה כאן כשתתעורר".

כשדיבר על השם שבחרו לבנם, סיפר ג'יי שהוא נושא את ראשי התיבות של המילים "לא ילמדו עוד מלחמה". זו הייתה, לדבריו, תפילת המשפחה לעם ישראל. "אבל עכשיו, ליעם, אתה לוקח את השם הזה אל השם, אל כיסא הכבוד", אמר האב.

אורה, אחותו הגדולה, דיברה על האהבה לאחיה הקטן ועל הזמן הקצר שהיה להם יחד. "איבדנו היום איבר מהמשפחה שלנו", אמרה. "אני יודעת שלעולם לא נצליח לתפור את החור שנפער לנו עכשיו בלב, וששום דבר לא יחזיר את מה שאיבדנו. אבל אני גם יודעת שאנחנו משפחה חזקה". אחיו אייל ספד לו ואמר: "היית אמור לחיות חיים ארוכים, מלאים בשמחה, אהבה, חוויות, רגעים של אושר".

בתחילה דווח כי ליעם ככל הנראה נפל מגובה. בהמשך הודיעה המשטרה כי היא בודקת חשד שנפגע מרכב בתאונת פגע וברח. שוטרי מחוז ש"י תפסו במהלך הלילה את הרכב החשוד במעורבות בתאונה, וזמן קצר לאחר מכן איתרו את הנהג ועיכבו אותו לחקירה. הנהג טען בחקירתו כי לא היה מודע לפגיעה.

שרון, אימו של ליעם, הודתה למי שהתפללו למען המשפחה וסיפרה על הילד ששמחתו האירה את הבית. "אם יש דבר אחד שליעם לימד אותנו, זה לאהוב בלי חשבון", אמרה. "יהי רצון שהחיים הקצרים שלו יקרבו אותנו קצת יותר האחד אל השני, וזאת תהיה המורשת שלו".