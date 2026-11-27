ראש המוסד רומן גופמן הביע בדיונים הביטחוניים האחרונים תמיכה בתקיפה ישראלית עצמאית באיראן אם לא תהיה ברירה, גם ללא השתתפות אמריקנית, כך דווח ב"ידיעות אחרונות".

לפי גורמים בכירים שנחשפו לעמדתו, גופמן חושש שהמתנה נוספת תאפשר לאיראן להתקדם בפיתוח יכולות בתחום הנשק הכימי, ותקשה על ישראל להסיר את האיום בהמשך.

כחודש לפני הבחירות, לפי הדיווח, נערכה ארצות הברית לאפשרות של תקיפה באיראן והכוננות בישראל הגיעה לשיאה. הרמטכ"ל אייל זמיר התנגד אז ליציאה למלחמה לפני הבחירות.

גופמן סבר כי כל עוד וושינגטון מוכנה להשתתף, נכון לנצל את ההזדמנות לפעול יחד. בסופו של דבר טראמפ חזר בו מכוונת התקיפה והכוננות ירדה.

לפני כשלושה שבועות ביקר גופמן בוושינגטון והציג מידע מודיעיני חדש על התפתחות תוכנית הנשק הכימי האיראנית. במהלך הביקור ניסה לקדם פעולה משותפת, מתוך הערכה שהזמן שבו ניתן לפגוע משמעותית ביכולות האיראניות מוגבל.

לפי הדיווח, בישראל רואים בהשבעת הקונגרס בעוד כחודש וחצי את קצה חלון ההזדמנויות הנוכחי, ובוושינגטון טרם התקבלה החלטה על תקיפה.

לפי מקורות ביטחוניים שצוטטו בדיווח, אמ"ן והמוסד מחזיקים באותה תמונת מודיעין, וגם זמיר תומך בתקיפה. להערכת הרמטכ"ל, האיום עדיין אינו מיידי, ולכן יש מקום להמתין להכרעת טראמפ ולנסות לפעול עם ארצות הברית. גופמן סבור שההתקדמות האיראנית כבר מצדיקה לשקול פעולה עצמאית אם לא ניתן יהיה לגבש מהלך משותף.

לפי הדיווח, עמדת צה"ל היא שבמקרה של איום קיומי מיידי ישראל תפעל גם לבדה. "אבל זה לא המצב כרגע", אמר גורם ביטחוני.

בצבא מביאים בחשבון גם את האחריות שתוטל על צה"ל לביצוע התקיפה, להתמודדות עם התגובה האיראנית ולניהול המשך המערכה.

עם זאת, בדיווח הועלתה האפשרות שטראמפ יבקש לעצור את הלחימה לאחר הישג מוגבל או יעדיף לקדם הסכם, בשעה שישראל תרצה להמשיך עד לפגיעה רחבה יותר ביכולות האיראניות.