השבת לפני 50 שנה, על פי התאריך העברי, התרחש אחד האירועים המשמעותיים בהיסטוריה של מדינת ישראל - שמעטים זוכרים אותו. הוא עורר בלי שום כוונה מוקדמת שרשרת מהלכים שהשפיעו על מדינת ישראל לדורות.

ביום שישי י"ח בכסלו תשל"ז, 10 בדצמבר 1976 שררה התרגשות רבה בצמרת חיל-האוויר. ראשוני מטוסי ה- F-15, מטוסי הקרב החדישים מתוצרת ארה"ב, היו אמורים לנחות אחר-הצהריים בישראל.

מסיבות טכניות, המטוסים נחתו בישראל על סף כניסת השבת וטקס קבלת הפנים שתוכנן עבורם התארך מאד, אל תוך השבת. "מדינת ישראל היום היא מדינה אחרת" אמר הרמטכ"ל מוטה גור בטקס, ולא ידע עד כמה דייק, אבל לא מהסיבות אליהן התכוון.

ההפלה הראשונה של המטוס היתה של הממשלה. החזית הדתית התורתית (אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל), שהיתה באופוזיציה לממשלת רבין, הגישה באמצעות ח"כ הרב קלמן כהנא הצעת אי-אמון בממשלה בשל חילול השבת שנגרם, לטענתם, כאשר חלק משרי הממשלה לא הספיקו לחזור לביתם מהטקס לפני כניסת השבת. את חילול השבת חשף העיתונאי ישראל קצובר ז"ל בעיתון שערים.

בהצבעה, בכ"ב בכסלו תשל"ז, 14 בדצמבר 1976, נדחתה הצעת אי-האמון. זה לא היה מפתיע. לממשלת רבין היה רוב קואליציוני מוצק. אבל שניים משלושת שרי סיעת המפד"ל, יצחק רפאל וזבולון המר, נמנעו בהצבעה, כיוון שלא יכלו להביע אמון בממשלה על רקע חילול שבת. רבין, בהתייעצות עם שר המשפטים חיים צדוק, החליט לראות בהצבעתם זו כהתפטרות (החוק לא איפשר אז לראש הממשלה לפטר שר אלא אם נמנעה סיעתו לתמוך בממשלה בהצבעת אי-אמון). הוא הודיע על כך בכנסת ב-20 בדצמבר.

המפד"ל, כתגובה, הודיע על פרישה מהקואליציה. רבין איבד את הרוב שלו בכנסת. כבר באותו לילה הוא כינס ישיבת ממשלה מיוחדת שבה הודיע על כוונתו להתפטר, ונסע לבית הנשיא להגיש את התפטרותו. במהרה התקבל חוק לפיזור הכנסת, ונקבעו בחירות מוקדמות ל-17 במאי 1977, שעד קיומן הובטחה כהונתה של הממשלה כממשלת מעבר בה אי אפשר להביע אי אמון.

מהלך זה כונה על ידי רבין או מקורביו "התרגיל המבריק", כינוי שבדיעבד הפך לאירוני. רבין העריך שדרך הקדמת הבחירות ישתפרו סיכויי מפלגתו לנצח, מתוך הנחה כי מנהיגי מפלגת 'שינוי' שזה אך קמה, לא יספיקו לגדול לכדי כוח אלקטורלי מרכזי שינגוס בקולותיה של העבודה, כמו גם שהאופוזיציה בראשות הליכוד לא תספיק לארגן קמפיין בחירות משמעותי. בנוסף, העריך שכך ימנע מפרס להתארגן לקראת בחירות מקדימות במרכז המפלגה.

כל ההנחות התבדו, ולמעשה הכינו את הקרקע לקראת "המהפך". הקדמת הבחירות וקביעתן למאי 1977, כמעט חצי שנה לאחר מכן, התבררה בסופו של דבר כמשגה קריטי של מפלגת השלטון.

המהלך הזה, שלא התקבל באהדה בציבור, סימן גם את סופה של "הברית ההיסטורית" בין המערך ובין המפלגות הדתיות, ובראשן המפד"ל.

רבין עצמו לא הגיע לבחירות כראש ממשלה. אחרי שנחשף חשבון הדולרים שלו בארה"ב הוא פרש מהתמודדות, ומועמד המערך, זה שקיבל את הכבוד להפסיד לליכוד, היה שמעון פרס.

בכ"ט באייר תשל"ז, 17 במאי 1977, התקיימו הבחירות לכנסת התשיעית, בחירות שיקבלו את התואר 'בחירות המהפך'. לראשונה בתולדות המדינה הליכוד זכה ברוב, ומנחם בגין התמנה לראש ממשלה.

אם תחילה האמינו בשמאל שמדובר ב'תאונה פוליטית חד פעמית', ובתוך 4 שנים יחזור השלטון לידי מפלגת העבודה - המציאות טפחה על פניהם מוקדם משחשבו. אם ב-29 השנים הראשונות של המדינה שלט השמאל ללא עוררין, מאז מהפך 1977 ברוב השנים שלט הימין הפוליטי. מנחם בגין, יצחק שמיר ויבדל"א בנימין נתניהו שלטו במצטבר 33 שנה - 20 שנה מתוכם נתניהו לבדו, יותר שנים מששלטו מאז 1977 כל ראשי הממשלות מהשמאל. שני ראשי ממשלה אמנם הגיעו מהימין אבל ניהלו מדיניות שמאלנית מובהקת - אריאל שרון ואהוד אולמרט, שכיהנו ברצף 8 שנים.

אחד נוסף, נפתלי בנט, הגיע גם הוא מהימין, הקים ממשלת שמאל מובהקת כולל מפלגה ערבית, שכיהנה שנה בלבד - אבל לא קידם את האינטרסים של השמאל (הסדרים מדיניים, נסיגות או עקירות יישובים). ארבעה ראשי ממשלה הגיעו מהשמאל וכך גם פעלו: יצחק רבין (בכהונה השניה שלו, 3 שנים, 1992-1995), שמעון פרס בשתי כהונות - אחת במשך שנתיים בראשות ממשלת אחדות עם הליכוד ואחת קצרה אחרי רצח רבין - אהוד ברק בכהונתו קצרת הימים בת השנה וחצי (1999-2001) ויאיר לפיד בכהונה הכי קצרה בתולדות ראשי הממשלות, ארבעה חודשים.

כולם ביחד כיהנו במצטבר 7 שנים וקצת. נחיתת ארבעת מטוסי ה-15-F הראשונים סימנו את נחיתת השמאל הפרלמנטרי - אבל לא עצרו מהלכים קשים שהצליח להוביל מחוץ לשלטון השמאל האידיאולוגי.