בתיעוד: חבר הכנסת לשעבר סוכות מבטיח להנהלת בית הספר לסגור את המקום לפני כחמישה חודשים

משטרת ישראל מסרה אתמול (חמישי) צו סגירה לבית הספר התיכון "אלשאבאת" של הוואקף בשכונת ואדי ג'וז במזרח ירושלים.

בית הספר, שבו לומדות יותר מ־600 תלמידות, פעל ללא רישיון ממשרד החינוך. במהלך פעילות המשטרה במוסד אותרו חומרי לימוד אסורים של הרשות הפלסטינית, לצד דגלים וצעיפים של אש"ף.

ב־25 ביוני הגיע לבית הספר צבי סוכות, אז יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, במסגרת פעילותו נגד ההסתה במערכת החינוך במזרח ירושלים. במהלך הביקור מצא סוכות חומרי הסתה שהוחרמו בידי המשטרה. הוא התעמת עם הנהלת המוסד והתחייב לפעול לסגירתו.

לאחר הוצאת הצו פרסם סוכות את התיעוד מהביקור, שבו הוא נראה מתחייב לפעול לסגירת בית הספר. הפרסום בא על רקע דרישת המפלגות הערביות לקבל את ראשות ועדת החינוך במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. בתקשורת הפלסטינית סיקרו בהרחבה את החלטת המשטרה.

"לפני חמישה חודשים הגענו לבית הספר הזה והתחייבנו לסגור אותו. הבטחנו וקיימנו", אמר סוכות. הוא בירך את המשטרה על הוצאת הצו וטען כי הדרישה לקבל את ראשות ועדת החינוך נועדה, לדבריו, "להחזיר את הגלגל לאחור במהירות בכל הנוגע לפיקוח על המגזר".