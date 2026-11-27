רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, הבחין בפרה אדומה בדרכו לטבילה במעיין לכבוד שבת. המפגש הזכיר לו את הסיפור התלמודי על דמא בן נתינה, שממנו ביקשו חכמי ישראל לרכוש פרה אדומה. הרב סיפר כי ראה באזור פרות נוספות בצבע דומה.

"אנחנו מתקרבים לביאת המשיח", אמר הרב בהתרגשות. "עוד מעט נפגוש את המשיח ברחובות צפת".

הרב שמואל אליהו הבחין בפרה אדומה והכריז: "עוד מעט נפגוש את המשיח"

את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ורעייתו אילה ראינו השבוע בשמחת הברית של מבשר, בנם של אהוביה יאיר ומרים הר-מלך סון ונכדם של ח"כ לימור סון הר מלך ובעלה שולי הר-מלך הי"ד.

הבן גבירים בברית צילום: ללא קרדיט

מזל טוב לעיתונאי אברהם בלוך ולרעייתו ספיר להולדת בתם, אחות לקדם שרונה. האב המרוגש כתב: "בתוך תקופה של חושך אדיר בחיים הפרטיים, הפציעה לנו אלומת אור קטנה בדמות בת שנייה".

מנכ"ל משרד האוצר ישראל מלאכי ומנכ"ל משרד הנגב והגליל יוחנן מאלי התארחו בישיבת ההסדר בקריית שמונה, שם נפגשו עם מנהלי הישיבות בצפון. המנהלים הודו לשניים על פעילותם למען המוסדות.

המנכ"לים בביקור צילום: ללא קרדיט

תושבים מפתח תקווה, מגבעת שמואל ומהסביבה הגיעו לשיעור מיוחד לכבוד חנוכה בבית הכנסת פסגת הדר בפתח תקווה. את השיעור מסר הדיין הרב אברהם זרביב, ששיתף גם בסיפורו האישי ובפעילותו הצבאית במהלך המלחמה.

בין המשתתפים והאורחים שהגיעו לכבד בנוכחותם היה ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג, שנשא דברי ברכה למשתתפים וכן הרב תת אלוף במיל’ הרב ישראל וייס, הרב הצבאי הראשי לשעבר ורב הקהילה. את השיעור ארגנו היועץ האסטרטגי אודי טנא, הגבאים חיים פיירברג, אריה רייכרט ורני פרסה.

הרב זרביב בשיעור צילום: ללא קרדיט

לקראת שבת הארגון בסניפי הבנות של תנועת אריאל, יצא מזכ"ל התנועה אלחנן וולף לסבב ביקורים בסניפים ברחבי הארץ במסגרת הלילה הלבן.

"חודש ארגון הוא מנוף שהולך איתנו קדימה, גם אם היה איזה טעות בריקוד או בהצגה. ממשיכים קדימה ונרים איתנו את כולם", אמר.

אלחנן וולף באחד הביקורים צילום: ללא קרדיט

ארגון "בידינו למען הר הבית" הודיע על מינויו של אלעד כהן למנכ"ל הארגון. כהן, בן 41 משדרות, נשוי ואב לשישה, פעיל למען הר הבית זה שנים.

הוא יזם הייטק, מנהל צוותים, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ואחראי לפיתוח עסקי בעיריית נתיבות. "אני מתרגש ומודה על הזכות להוביל את הארגון החשוב הזה", מסר.

אלעד כהן צילום: דוברות

בגבעת "שירת ציון" בלב שטח B מרחיבים את ההתיישבות. בתחילת השבוע עברו להתגורר בנקודה החדשה משפחות שלמה, פרנקל ופטרזייל עם ילדיהן.

רב השומרון ורב היישוב אלון מורה, הרב אליקים לבנון, הגיע לביקור חיזוק, בירך את המשפחות וקבע מזוזה בביתה החדש של משפחת שלמה.

הרב לבנון בגבעה צילום: ללא

גמרא אחת משכה את תשומת הלב בפגישת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, עם ראשי הרשויות בעוטף עזה. לערוץ 7 נודע כי אלוף פיקוד הדרום יניב עשור הבחין בגמרא של ראש עיריית שדרות אלון דוידי, והשניים שוחחו על הדף היומי ועל מקומה של התורה בחיים ובעשייה.

דוידי סיפר לאלוף כי התורה היא הכוח שמניע אותו בעולם המעשה. בתמונה שצולמה בסיום הפגישה נראה דוידי עם הגמרא לצדו של הרמטכ"ל זמיר.

הרמטכ"ל, דוידי והגמרא צילום: דובר צה"ל

הרב אלחנן ניר זכה בפרס אורי צבי גרינברג לשירה לשנת תשפ"ז. ועדת השיפוט העניקה לו את הפרס על ספר שיריו "עכשיו אנחנו צריכים תורה חדשה".

אלחנן ניר צילום: מיכל פתאל, באדיבות מקום לשירה

מזל טוב לצוף אשחר-וייס, אלמנתו של הרב נערן אשחר הי"ד, ולבעלה עמיחי וייס, שחבקו השבוע בן משותף. הרב נערן, בן 33 בנופלו, היה ר"מ בישיבת ההסדר שדמות מחולה ומפקד טנק בגדוד 71 של חטיבה 188, עוצבת ברק. במהלך המלחמה נפצע אנושות בהתהפכות טנק בגבול הצפון ונפטר מפצעיו.

צוף אשחר צילום: מתוך הסרטון

ישיבת ההסדר באלון מורה קיבלה ביום שלישי את אות "מגן מערכת הביטחון" מידי הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כ"ץ, בטקס שנערך במחנה דיין בירושלים.

האות הוענק במסגרת אירוע הוקרה לחברות, לרשויות מקומיות ולמוסדות אקדמיים שהצטיינו בתמיכה בעובדיהם המשרתים במילואים. את הישיבה ייצגו בטקס ראשה ורב השומרון, הרב אליקים לבנון, ומנכ"ל המוסדות אליסף פרשן.

הענקת האות צילום: ללא קרדיט

עולם התורה של הציונות הדתית ממשיך להתרחב, עם שורה של יוזמות להקמת ישיבות ומכינות חדשות ברחבי הארץ, לצד הרחבת פעילותן של ישיבות ותיקות באמצעות פתיחת שלוחות חדשות.

בקיבוץ לביא שבגליל מקים הרב ש"י ויצמן, מרבני ארגון צהר ובוגר ישיבת קריית שמונה, מכינה ישיבתית חדשה. בחברון מקים הרב עידו כהן, בוגר ישיבת בית אל ואברך בישיבת ניר, מכינה תורנית קדם צבאית חדשה.

בבית אל מוקמת ישיבת "באור פניך", בראשות הרב אוריאל מועטי, בוגר ישיבת בית אל. הישיבה הוקמה בברכתם ובעידודם של מרא דאתרא וגדולי התורה: הרב זלמן מלמד, הרב אריאל בראלי והרב שמואל אליהו.

בקדימה-צורן שבשרון מוקמת ישיבה גבוהה חדשה, שבראשה יעמוד הרב ארז אשכנזי מעלי. בנשיאות הישיבה יעמוד הרב דוד ג'יאמי.

גם ישיבת ההסדר נהריה מרחיבה את פעילותה ופותחת שלוחת מכינה, שבראשה יעמוד הרב אושר בן שמחון.

ברמת הגולן מוקמת ישיבת הסדר חדשה בקצרין, בראשות הרב אושר טביבי, תושב היישוב, ששימש בעבר כסגן ראש ישיבת ההסדר בצפת וכראש בית המדרש הקהילתי בקצרין.

בתל אביב פועל הרב אריק קמחי מישיבת יפו להקמת שלוחה בשכונת התקווה. מדובר בניסיון שני להקמת השלוחה, לאחר שהניסיון הקודם לא הבשיל.

יוזמה נוספת היא הקמתה של ישיבת נריה, שבראשה יעמוד הרב שי הירש, בוגר ישיבת מרכז הרב, חוקר במכונים תורניים על שם הרב הנזיר והרב גורן ומלמד אמונה בישיבות שונות. גם במקרה זה מדובר בניסיון שני להקמת הישיבה.